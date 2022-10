“Facciamo una ship, vieni qui”, Daniele Dal Moro bacia Edoardo Donnamaria al GF Vip “Facciamo una ship”, è questa la proposta che Daniele Dal Moro ha fatto ad Edoardo Donnamaria nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista ha scherzosamente dato un bacio sulle labbra al coinquilino, che non si è sottratto al gioco, anche se il suo interesse sembra essere rivolto ad Antonella Fiordelisi.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip è scattato il primo bacio. Ma non è come sembra. Protagonista di questa prima "ship" sono Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria, che per scherzo hanno deciso di avvicinarsi sempre di più. In realtà, il vero interesse dell'ex protagonista di Forum sembra essere rivolto alla coinquilina Antonella Fiordelisi.

Il bacio tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria

Durante un momento di relax in giardino, Daniele Dal Moro si è girato verso Edoardo Donnamaria, sdraiato accanto a lui, e gli ha fatto una proposta: "Facciamo una ship, dai". Così il ragazzo si è avvicinato al coinquilino e scherzosamente gli ha dato un bacio sulle labbra. Anche se nato per gioco, si tratta a tutti gli effetti del primo di questa edizione del GF Vip, iniziata solo da qualche settimana. Sui social c'è chi ha interpretato il gesto con il giusto spirito, ironico e divertente, e chi invece crede che l'ex tronista di Uomini e Donne, in passato fidanzato con Martina Nasoni, sia solamente in cerca di visibilità da parte del pubblico.

La complicità tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Anche se Edoardo Donnamaria ha scherzosamente baciato il coinquilino, pare che il suo vero interesse sia rivolto verso Antonella Fiordelisi. Tra i due vipponi sta nascendo un rapporto di complicità e sintonia, che sembra andare oltre la semplice amicizia. I due passano molto tempo insieme, parlando e spesso abbracciandosi. "Sei una piccola pupetta", ha detto l'ex volto di Forum. "Che bello abbracciarti", ha ribattuto la showgirl. Un avvicinamento che sta avvenendo giorno dopo giorno e che sembra chiaro anche agli altri inquilini Casa. A notarlo in particolare è stata Sara Manfuso, che ha esortato l'amica a continuare questa conoscenza: "Sembra spontaneo, tu gli piaci ma anche lui piace a te. Faccio il tifo". "Lo devo conoscere meglio, però intanto mi diverto", ha concluso Fiordelisi.