Fabrizio Corona contro Francesca Fagnani dopo intervista a Urtis: “Tv fatta male, non è giornalismo” A seguito delle anticipazioni dell’intervista a Belve in cui Giacomo Urtis parla esplicitamente di Fabrizio Corona, quest’ultimo si è scagliato contro la conduttrice: “televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato”.

A cura di Andrea Parrella

Le parole di Giacomo Urtis a Belve non devono aver fatto piacere a Fabrizio Corona, che in queste ore ha attaccato pesantemente Francesca Fagnani, conduttrice del programma di Rai2 in onda ogni martedì sera, in prima serata. Corona, chiamato in causa da Urtis nell'intervista di cui quest'ultimo sarà protagonista nella puntata di Belve del 7 febbraio, ha commentato il modello televisivo di Fagnani definendo così, via social, il suo approccio e il profilo della giornalista:

“Quella televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora del sesso come unico contenuto valido per alzare lo share. Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. È divertente eh, ma è più trash dei teatrini di Sanremo…”.

Affiancate a queste parole, Corona ha quindi attaccato frontalmente Fagnani, mettendo a confronto una vecchia immagine dei suoi servizi giornalisti e una di Urtis, che ha partecipato a Belve ostentando una lunga capigliatura bionda: "Quando era giornalista e nella nuova versione da conduttrice".

Le storie in cui Corona attacca Fagnani, al centro Giacomo Urtis

L'intervista di Giacomo Urtis a Belve

Le parole di Corona sono una chiara risposta a quanto dichiarato da Giacomo Urtis nel corso dell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani, con il chirurgo ed ex concorrente del GF Vip che è tornato a parlare del suo rapporto con Fabrizio Corona. Già in passato, aveva fatto delle rivelazioni su questo argomento, in particolare, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, descrivendo una relazione intensa con un uomo: "Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro". Poi Fabrizio Corona, confermò con un pizzico di ironia: "Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!". Ma qual è la verità? Ecco cosa ha dichiarato Giacomo Urtis a Belve.

Cosa ha detto Giacomo Urtis su Fabrizio Corona

Francesca Fagnani ha ricordato a Giacomo Urtis di quando dichiarò che all'aeroporto di Alghero ebbe una visione: "Un virile braccio tatuato ed era quello di Fabrizio Corona". Quindi gli ha chiesto: "Si è innamorato?". Urtis ha confermato: "Sicuramente ero invaghito, sì". Così, la giornalista e conduttrice gli ha chiesto se si sia trattato di un amore ricambiato e lui ha confermato: "Ti dirò di sì. Se era un'amicizia o un amore? Un ibrido".