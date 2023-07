Fabio Fazio incalza sulla questione pagine social di CTCF: “Siamo in attesa che le restituiscano” Fabio Fazio interviene sui suoi social in merito alla chiusura delle pagine di Che tempo che fa, il suo programma che da Rai 3 si è trasferito su NOVE: “Come avete visto i profili social non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati. Siamo in attesa che ci vengano restituiti, quello che è accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio a chi l’ha fatto”.

Fabio Fazio interviene sui suoi social in merito alla chiusura delle pagine di Che tempo che fa, il suo programma che da Rai 3 si è trasferito su NOVE. Sono settimane che si parla della diatriba in corso tra il conduttore e la Rai per la paternità dei profili social che hanno accompagnato le varie stagioni della nota trasmissione della terza rete. Fazio parla di possesso immotivato da parte della Rai e reclama la restituzione delle stesse:

Come avete visto i profili social di Che tempo che fa non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati, addirittura. Siamo in attesa che ci vengano restituiti, quello che è accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio a chi l’ha fatto. Nel caso non dovessi rientrarne in possesso, ne apriremo di nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima. Fa piacere tra l’altro che improvvisamente tengano a Che tempo che fa, un po’ tardivamente però insomma per certi versi ha un che di positivo.

La proposta economica respinta dalla Rai

Pochi giorni fa, Fanpage.it ha appreso di una proposta economica della società di Fazio rifiutata da Rai. Da una parte Fabio Fazio e Banijay (che ha acquisito anni fa il 50% di L'Officina, società di proprietà del conduttore) avrebbero fatto diversi tentativi per richiedere la gestione delle pagine, tutti respinti dal servizio pubblico. La Rai ha spiegato però che si tratta di un passaggio intermedio, anche perché costruite con materiale video dell'azienda, e che la questione si starebbe avviando verso una naturale risoluzione. La sospensione dei profili, dapprima annunciata con la conversione delle pagine in ‘archivio', sarebbe stata l'anticamera della cancellazione definitiva per cedere il passo alle nuove. Passaggio che, comprensibilmente, Fazio e Discovery vorrebbero evitare.