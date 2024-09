video suggerito

Fabio Canino scambia Federica Nargi con Chiara Nasti: "Non ti conoscevo a parte per quel baby shower molto sobrio" Il giurato di Ballando con le stelle scambia Federica Nargi per Chiara Nasti: "Non ti conoscevo a parte per quel baby shower molto sobrio che hai fatto". La risposta: "Ma io non ho fatto nessun baby shower".

Fabio Canino in modalità gaffeur durante la prima puntata di Ballando con le stelle. Dopo l'esibizione di Federica Nargi, tra i concorrenti di questa edizione in coppia con Luca Favilla, il giornalista ha messo le mani avanti: "Non ti conoscevo, scusa. A parte quel baby shower simpatico, molto sobrio". Combina una gaffe enorme dimostrando di aver scambiato Federica Nargi per Chiara Nasti. "Ma io non ho fatto nessun baby shower" spiega giustamente la povera Nargi, ma il giudizio di Fabio Canino è comunque positivo: "Scusami per la gaffe, ma detto questo sei bellissima e tutto quello che hai detto ti può portare tanto in questa trasmissione". Anche Ivan Zazzaroni approva: "Sei più brava che bella, e ho detto tutto". Dopo la gaffe, Federica Nargi si rivolge a Fabio Canino: "Ti perdono, dai".

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli su Federica Nargi

Federica Nargi ha ballato una scatenatissima salsa con Luca Favilla. Selvaggia Lucarelli approva ma mette in guardia la Nargi dal pericolo ‘stereotipo':

Ce ne eravamo accorti che eri bella e questo potrebbe essere il tuo problema. Sei una ex velina, la moglie di un calciatore, tutta una serie di stereotipi classici del gossip italiano che io mi auguro tu riesca a scardinare per far uscire qualcosa di diverso. Vogliamo che esca una Federica che non conosciamo. Mi sembra che tu prometta molto bene da come belli. Spero che esca qualcosa che vada fuori dagli stereotipi.

La replica: "Sì, io cercherò di portare me stessa. Mi impegnerò doppiamente. Federica è anche altro, ci mette impegno in tutto quello che fa". Selvaggia Lucarelli conclude: "Chi parla in terza persona, promette bene. Selvaggia ti stima già". In linea di massima, è stato un ottimo esordio per Federica Nargi compreso anche quello che è successo con Fabio Canino. Simone Di Pasquale pone l'attenzione su Luca Favilla: "Sarete una grande coppia di questa edizione, non lasciatevi frenare dai pettegolezzi della giuria". Il totale della coppia è di 33 punti, che lascia ben sperare.