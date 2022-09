Eva Robin’s: “Ho subito violenze in un collegio di frati a causa delle carezze con i compagni” Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Eva Robin’s ricorda il momento difficile vissuto durante i primi anni di superiori: “I frati mi prendevano a calci, avevano notato la mia natura non virile”.

A cura di Stefania Rocco

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Eva Robin’s ha raccontato una delle pagine più dolorose della sua vita. Quando era ancora una bambina nata in un corpo maschile che aveva smesso di riconoscere come proprio, dovette affrontare la rabbia degli adulti. Erano i primi anni di superiori e l’attrice frequentava un collegio gestito da frati: “Ho frequentato le superiori in un collegio gestito da frati. È stato problematico perché le effusioni, le carezze e le tenerezze che avevo con i compagni erano malviste e venivo castigata di fronte a tutti con calci e tirate di capelli”. Quando la conduttrice le ha chiesto perché la picchiassero, ha risposto:

Mi picchiavano perché vedevano una natura che non era una natura virile, non era una natura maschile. Mi vedevano in affettuosità con altri compagni del collegio ma erano cose tenere perché non c’era ancora una sessualità sviluppata. Erano tenerezze e questa cosa loro dovevano piegarla. Però ce l’ho fatta”.

Eva Robin’s: “Mi chiamavano ermafrodito per mitizzarmi”

Eva ha quindi chiarito un interrogativo a lungo rimasto senza risposta. Per anni è stata definita un “ermafrodito”, una descrizione che le stampa dell’epoca le avrebbe attribuito per rendere più carismatica la sua figura di donna transessuale: “Mi descrivevano come un ermafrodito per un fatto della stampa, volevano mitizzare la figura di una transessuale. Per renderla più folkloristica e mitologica, hanno usato il termine ermafrodito”.

Chi è Eva Robin’s

Nata Roberto Maurizio Coatti il 10 dicembre 1958, Eva Robin’s divenne popolare alla fine degli anni Settanta come corista di Amanda Lear. Inizialmente definita un ermafrodito, fece chiarezza a proposito della sua transessualità dopo essere diventata famosa. Dal punto di vista privato, è stata legata a una donna per 25 anni. La loro storia d’amore sarebbe terminata di recente.