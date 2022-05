Estefania attacca Nicolas Vaporidis: “Sei un falso, prima dici che ti fa schifo e poi fai l’amico” Estefania si scaglia contro Nicolas Vaporidis definendolo un falso perché parla male di entrambi i gruppo formatisi sull’Isola. La modella spagnola, però, non è la sola ad avercela con l’attore romano.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le dinamiche all'Isola dei Famosi si sono ormai infervorate e i naufraghi non perdono occasione per rinfacciarsi le rispettive mancanze e i possibili voltafaccia di cui ognuno di loro si sarebbe reso colpevole. Tra i personaggi più contestati di questa edizione c'è Nicolas Vaporidis che in molti hanno attaccato in più occasioni. Anche Estefania, infatti, ha avuto da ridire sul comportamento del suo compagno d'avventura e ha quindi scatenato una polemica sul suo conto.

L'attacco di Estefania a Nicolas Vaporidis

In un reality show ognuno gioca per sé, ma in un contesto come l'Isola dei Famosi in cui le difficoltà sono davvero di tutti, forse ci si aspetta che vi sia una maggiore aderenza e collaborazione con alcuni componenti del gruppo, ma non sempre è così. Ed è quanto fa notare la modella spagnola che si scaglia contro l'attore romano, contestandogli di fare il doppio gioco con più concorrenti, cercando così di rabbonirli:

Falso, l’altro giorno sei venuto a dire che eri con noi e poi hai nominato me! Tu hai parlato male di Guendalina e hai detto che lei fa schifo. Poi però vai da loro e stai zitto e fai l’amico. A noi dicevi una cosa quando non c’era lei. Poi però quando c’era Guenda ti tiravi indietro. Quindi come funziona questa cosa? Anche tu sei proprio un falso.

La modella, quindi, gli ha rinfacciato di non essere coerente, come ha sottolineato anche parlando con Guendalina Tavassi e dicendogli: "Parla male di tutti voi con noi, poi viene da voi e fa l’amico. A Laura diceva che era con noi e poi fa un altro gioco. Guardate che è lo stesso che diceva di essere d’accordo con il nostro gruppo e poi ha nominato me in puntata".

Le considerazioni di Nicolas Vaporidis

In puntata, Nicolas Vaporidis non si lascia scoraggiare dalle parole della naufraga e, anzi, parla apertamente delle sue percezioni in merito ai componenti del gruppo dichiarando che a suo avviso ad essere falsi siano i coniugi Clemente Russo e Laura Maddaloni che, inoltre, hanno mostrato di essere particolarmente aggressivi nei suoi confronti. A questo l'attore aggiunge un'ulteriore analisi, riguardante il comportamento di Blind che, a suo dire, sarebbe "un burattino senza personalità". Insomma, sembra che Vaporidis stia seminando un po' di discordia tra i naufraghi, alimentando così le dinamiche del reality.