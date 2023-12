Elisabetta Gregoraci torna in tv, condurrà un programma in prima serata su Rai 2 Sarà alla conduzione di Made In Italy, una versione rinnovata di Made in Sud lo show comico di Rai2 che ha chiuso i battenti nel 2022. Secondo le indiscrezioni di TvBlog, al fianco di Elisabetta Gregoraci ci sarà il duo comico di Gigi e Ross a guidare il programma che andrà in onda a partire da gennaio 2024.

A cura di Giulia Turco

Elisabetta Gregoraci torna sul piccolo schermo per la gioia dei suoi fan, con uno show che andrà in onda nel 2024 in prima serata su Rai 2. Reduce da una recente intervista nel salotto di Verissimo insieme alla sua famiglia, per la showgirl amatissima sia dal pubblico Mediaset che da quello della tv di Stato sarà un’importante occasione per tornare in Rai, dopo l’ultima volta nel 2019.

La nuova conduzione di Made in Italy

Sarà alla conduzione di Made In Italy, una versione rinnovata di Made in Sud lo show comico di Rai2 che ha chiuso i battenti nel 2022. Secondo le indiscrezioni di TvBlog, al fianco di Elisabetta Gregoraci ci sarà il duo comico di Gigi e Ross a guidare il programma che andrà in onda a partire da gennaio 2024. L’ultima edizione andata in onda del programma, nato su Comedy Central, è stata quella del 2022, condotta da Clementino e Lorella Boccia. I due comici sono d’altronde veterani dello show, visto che sono già stati alla conduzione dal 2008 al 2016 insieme a Fatima Trotta e in seguito anche al fianco di Elisabetta Gregoraci. In seguito è subentrata la conduzione di Gigi D’Alessio, seguito da Stefano De Martino che ha condotto la penultima edizione in onda dal 2019 al 2020.

Elisabetta Gregoraci e il ritorno in Rai

Ormai volto fisso e iconico di Battiti Live, il programma musicale dell’estate in onda su Italia 1 che conduce in maniera continuativa con Alan Palmieri dal 2017, Elisabetta Gregoraci è reduce dalla fortunata edizione del Grande Fratello Vip nel 2020 e da Nudi per la vita su Rai 2. La sua esperienza in Rai affonda le radici nella partecipazione come inviata a BravoGrazie nel 2004, poi come ballerina per Libero con Teo Mammucari. L’ultima volta su Rai 2 risale all’edizione 2019 di Made in Sud, dove ha partecipato come ospite fissa e dove a condurre c’era Stefano De Martino.