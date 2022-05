Elisabetta Gregoraci sta per tornare in tv, in quale show la vedremo Elisabetta Gregoraci tornerà alla conduzione di Battiti Live. La showgirl sarà nuovamente al timone dell’appuntamento musicale dell’estate, come ormai accade da ben cinque anni.

A cura di Ilaria Costabile

Elisabetta Gregoraci sta per tornare in televisione, dopo un lungo periodo di stop in cui non è comparsa sul piccolo schermo, la showgirl è pronta a riprendere in mano le redini di uno show televisivo, di cui è già stata protagonista per diversi anni e di cui, in effetti, è diventata il volto.

Il ritorno a Battiti Live

Il programma in questione è Battiti Live, lo show targato Mediaset, che va in onda tutte le estati su Italia 1 e che porta la musica in piazza, ma soprattutto in prima serata. Tanti gli ospiti che hanno calcato il palco della trasmissione musicale che, ormai da anni, si attesta tra le più note. Secondo VeroTv, quindi, Elisabetta Gregoraci sarebbe stata riconfermata anche quest'anno alla conduzione, sebbene vi fossero alcune indiscrezioni secondo cui la rete pensava ad una nuova conduttrice. Nulla di fatto a quanto pare, quindi l'appuntamento estivo con l'ex gieffina è ormai confermato e d'altronde è dal 2017, quindi ben cinque anni, che la showgirl è la presentatrice ufficiale dell'evento in musica itinerante, organizzato anche con la Regione Puglia e Radio Norba.

Dal GF Vip a Scherzi a parte

L'ex star del Grande Fratello Vip, subito dopo la sua esperienza nella casa più spiata d'Italia, aveva affiancato Enrico Papi lo scorso settembre nel suo atteso ritorno in Mediaset, dove è rientrato nella scuderia di Canale 5 conducendo "Scherzi a parte". Dopo quella esperienza, Elisabetta Gregoraci si è dedicata ad altri impegni di carattere lavorativo, di fatti si è vista sempre meno in televisione, se non per qualche intervista oppure in veste di ospite di qualche programma. Ed arrivato, quindi, il momento di riprendere in mano il microfono e presentare con la solita verve le canzoni più ascoltate degli ultimi mesi, con brani destinati a diventare dei veri e propri tormentoni estivi, pronti a risuonare nelle radio di tutta Italia.