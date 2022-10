Eliana Michelazzo: “Mark Caltagirone collaboratore di giustizia? Non lo sapevo”, a Fanpage.it disse il contrario Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Eliana Michelazzo bolla come mai sentite le dichiarazioni di Pamela Prati secondo le quali Mark Caltagirone le sarebbe stato presentato come un collaboratore di giustizia. Ma nel 2019 a Fanpage.it dichiarò il contrario.

A cura di Stefania Rocco

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Eliana Michelazzo è tornata a parlare del caso del finto matrimonio di Pamela Prati e l’inesistente Mark Caltagirone dopo due anni di silenzio. Lo ha fatto per due motivi. Il primo riguarda la partecipazione della soubrette al Grande Fratello Vip e la decisione di affrontare il caso di fronte ad Alfonso Signorini e al suo pubblico. Il secondo, svelato da Fanpage.it, riguarda il primo processo connesso a questa intricata vicenda, la cui prima udienza è stata fissata per il 1° febbraio 2023. Di fronte alle telecamere del programma di Canale5, Eliana ha raccontato la sua versione dei fatti. Sostiene di essere estranea alla vicenda e di essere stata anche lei indotta a credere che Caltagirone esistesse davvero. Diversi gli aspetti che non tornano nel suo racconto e che, a chi ha seguito da vicino il caso, appaiono immediatamente riconoscibili. Tra gli altri, una dichiarazione in particolare: Eliana sostiene di non avere mai sentito che Mark Caltagirone fosse un collaboratore di giustizia. Eppure, a Fanpage.it nel 2019, aveva dichiarato altro.

Mark Caltagirone collaboratore di giustizia, che cosa ha detto Eliana Michelazzo a Verissimo

Verissimo ha trasmesso le immagini tratte dalla puntata del GF Vip che ha visto Prati raccontare la sua versione dei fatti circa l’identità dell’inesistente Marco. “Mi ha raccontato che era il figlio di un boss e che quindi non poteva farsi vedere”, ha dichiarato Pamela, “Che era un testimone di giustizia perché aveva visto morire suo padre, che gli avevano sparato, che l’autista lo ha salvato. È scappato e lo ha adottato la famiglia Caltagirone che lo ha fatto studiare ed è diventato il grande imprenditore mondiale. Sono stata anche minacciata, io e la mia famiglia. Minacciata se parlavo e rivelato chi era lui”. Quindi, nello studio di Verissimo, la domanda posta da Toffanin a Eliana: “Era un collaboratore di giustizia, secondo Pamela Prati. Lo sapevi anche tu?”. “No”, nega Eliana decisa (nel video in alto, al minuto 5 circa).

Eliana Michelazzo a Fanpage.it: “Pamela Perricciolo mi disse che Mark Caltagirone era un pentito”

Eppure, era stata la stessa Eliana a rivelare a Fanpage.it un dettaglio circa l’identità del fantomatico Caltagirone molto simile a quello contenuto nel racconto di Prati. Era il 2019 e questo giornale pubblicò un’intervista a Michelazzo. Alla domanda circa le fattezze di Mark Caltagirone, che la stessa Eliana giurò di avere visto in una vecchia puntata di Verissimo, la donna rispose: “In realtà me ne ero accorta perché avevo visto foto di Mark Caltagirone con la faccia di Marco Di Carlo per due anni. Quando ho detto a Pamela Perricciolo che l'uomo in macchina con lei non era lo stesso che avevo visto io, mi ha risposto che Caltagirone era un pentito. Per questo motivo mi avevano mostrato delle foto di un uomo diverso”.