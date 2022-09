Elenoire Ferruzzi ha finto la lite con Luca al GF Vip? In un video: “Andiamo avanti per tre puntate” Continua la lite tra Eleonoire Ferruzzi e Luca Salatino al Grande Fratello Vip. L’influencer accusa l’ex tronista di avere un interesse per lei ma di nasconderlo perché imbarazzato dal fatto che lei sia una trans. Ma poi in un video ammette: “Andiamo avanti per 3 puntate”. Sta fingendo?

La lite tra Luca Salatino ed Eleonoire Ferruzzi ha monopolizzato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip. Sono ore che non si discute che della crisi della concorrente del reality che ha accusato l’ex tronista di avere un interesse per lei ma di nasconderlo perché imbarazzato dal fatto che Elenoire sia transessuale. A nulla sono valsi i tentativi di Luca di smentire e quelli di Antonino Spinalbese che l’ha invitata a guardare la questione da un altro punto di vista. Elenoire si è detta certa di quanto ha visto e addolorata perché il fatto che Luca la respinga le ricorderebbe un atteggiamento tenuto da diversi suoi ex compagni, apparentemente innamorati tra le pareti di casa ma non disposti a esternare questo sentimento in pubblico.

Elenoire Ferruzzi sta fingendo a beneficio delle telecamere del Gf Vip

Eppure un video che sta circolando sui social rischia di gettare un’ombra sull’intera vicenda. Parlando con i coinquilini, Eleonoire non è riuscita a trattenere una risata prima di esclamare: “Beh amore, adesso si va avanti almeno per tre puntate”. Parole che sembrerebbero suggerire quanto la Ferruzzi sia consapevole di avere attirato l’attenzione del pubblico con la vicenda che la vede coinvolta insieme a Luca.

Elenoire Ferruzzi a Luca Salatino: “Ti vergogni di me”

A scatenare la lite con Luca è stata un’affermazione di Elenoire che ha raccontato ad Antonino Spinalbese di essere certa che Luca sia interessato a lei: “Ti pare che io a 47 anni, dopo il trascorso di vita che ho, vado a fare fantasie e a invaghirmi quando non c'è una base? Non sono scema. Non ti sei accorto di niente? Ma non potevi accorgertene. Ho pianto due notti. Tutta la notte ieri e anche la notte prima”. Quando la voce ha raggiunto Luca, l’ex tronista ha deciso di affrontarla e ha negato l’interesse nei confronti della coinquilina: “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste! Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron**te. Ma cosa ti ho fatto capire? Una volta, due volte, tre volte, mi avete rotto tutti il caz**”. Eloenoire lo ha quindi attaccato a sua volta: “ Calmati e abbassa la voce quando parli con me. Tu hai visto la clip e ti sei vergognato come fanno tutti! Come fanno tutti che nascondono tutto! Sei uguale a tutti gli altri. Parli di rispetto ma hai fatto peggio! Io non ho travisato proprio niente!”.