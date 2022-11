Edoardo Tavassi in lacrime sveglia i VIP nella notte annunciando la sua squalifica, ma è uno scherzo Edoardo Tavassi ha fatto credere ai Vip di essere stato squalificato: in lacrime ha svegliato tutti nella notte confessando l’annuncio dato dal GFVip. La notizia ha lasciato tutti sotto shock, poi le urla: “Ve sto a piglia per il cu*o”.

A cura di Gaia Martino

Edoardo Tavassi stanotte si è divertito a fare uno scherzo ai suoi inquilini nella Casa del Grande Fratello VIP. Circolano i video su Twitter dello scherzo che ha deciso di intavolare intorno alle 2 di notte con la complicità di Patrizia Rossetti. Dopo aver svegliato chi dormiva già, ha iniziato a piangere quando tutti lo hanno raggiunto in salotto, "Sono stato squalificato" le parole che hanno lasciato tutti sotto shock.

Lo scherzo di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi intorno alle 2.45 della notte, come raccontano alcuni utenti su Twitter, ha fatto alzare tutti i VIP dal letto, preoccupati nel sentirlo piangere e lamentarsi. Il concorrente, new entry del programma, ha finto di essere stato squalificato. "Che ca*o dici? Ma che è successo?" ha chiesto Luca Onestini sconvolto, "Mi hanno detto che esco, mi hanno svelato anche cosa ho detto. Giovedì ci sarà la ramanzina, chiederanno le mie scuse e poi mi faranno abbandonare la casa" ha raccontato fingendosi disperato in lacrime. Mentre alcuni Vip, dispiaciuti e curiosi di conoscere cosa fosse successo, si sono avvicinati a lui per consolarlo, Antonino Spinalbese è rimasto impassibile, sotto shock.

Ad un certo punto Tavassi è ritornato in sé, "Ao ve sto a piglia per il cu*o" ha urlato ad alta voce sorridendo e lasciando i suoi inquilini nuovamente a bocca aperta. "Ma sei un cogl*one" ha commentato Spinalbese che ha accusato il colpo.

Antonino non ha più dormito

Lo scherzo interpretato così seriamente da Edoardo Tavassi ha scosso più di tutti Antonino Spinalbese. I racconti degli utenti Twitter svelano che il concorrente dopo la presa in giro non sarebbe più riuscito a dormire. "Talmente imparanoiato che nella foga ha sbattuto il mignolo contro la porta" scrive un telespettatore, "La cosa più bella è il panico di Antonino, tanto forte da non riuscire a dormire" un altro.