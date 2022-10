“Edoardo Tavassi e Luca Onestini al GFVip”, per Alfonso Signorini arrivano i rinforzi Stando alle indiscrezioni di queste ore, sarebbe quasi certo l’ingresso in casa di sei nuovi concorrenti per la puntata di giovedì. Due sarebbero, appunto, Tavassi e Onestini.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip si rimette a lucido. Dopo aver smarrito, nelle scorse settimane, alcuni dei concorrenti più forti e promettenti di questa edizione, dall'uscita di Giovanni Ciacci all'ultima di Elenoire Ferruzzi, la produzione è costretta a trovare soluzione per rimpolpare il cast di un programma che, verosimilmente, proseguirà per circa 50 prime serate come era accaduto l'anno scorso.

Ecco quindi che Alfonso Signorini starebbe correndo ai ripari per aggiungere nuovi membri del cast nella casa e i primi due nomi emersi in queste ultime ore sono certamente di primo piano nell'ambito del mondo reality. Si tratta di Edoardo Tavassi e Luca Onestini. A dare ormai per certo il loro ingresso in casa è DavideMaggio.it, sostenendo che l'operazione sarebbe già conclusa, anche se non si conoscono i tempi di ingresso e certamente non se ne parlerebbe nella puntata di stasera (lunedì 31 ottobre).

Quelli di Onestini e Tavassi sono certamente due nomi che potrebbero scuotere gli umori e le dinamiche della casa. Nel caso di Onestini si tratterebbe di un ritorno dopo la seconda edizione del programma, alla quale prese parte finendo per classificarsi secondo alle spalle di Daniele Bossari. Di recente Onestini è diventato celebre anche in Spagna, dove ha trionfato nel reality Secret Story.

Edoardo Tavassi è invece reduce dall'avventura all'Isola dei Famosi di alcuni mesi fa, dove si era rivelato uno dei concorrenti preferiti del pubblico, costretto a lasciare il reality a una settimana dalla fine a causa di un infortunio. Lui stesso, nei giorni successivi alla fine di quell'esperienza, aveva parlato favorevolmente dell'ipotesi di entrare nel cast del GF Vip:

Si, lo farei. Uscito dall'Isola rinchiudersi in una casa non è il massimo ma l'idea di stare in una casa con i comfort, mangi, fumi e fai come ti pare è diverso dall'Isola. Se Alfonso mi chiamasse lo farei.

L'ingreso di Tavassi e Onestini dovrebbe rientrare in un'infarinatura di sei nuovi concorrenti prevista, a quanto pare, per giovedì prossimo. Oltre ai due sarebbero pronti Raffaello Mazzoni (ha preso parte a La Pupa e il Secchione), Helena Prestes; Sarah Altobello e Oriana Marzoli.