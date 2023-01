Edoardo Tavassi contro Davide Donadei: “Fai credere che se tu ci provassi con Micol, lei ci starebbe” Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 2 gennaio, Edoardo Tavassi ha avuto un confronto con Davide Donadei che, a suo dire, avrebbe fatto passare un’immagine sbagliata di Micol Incorvaia.

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 2 gennaio, Edoardo Tavassi e Davide Donadei hanno avuto uno scontro. L'ex tronista di Uomini e Donne, dopo il bacio dato per gioco a Micol Incorvaia, ha commentato: "Per me è una cosa assurda, non vorrei mai vedere la mia ragazza baciare un altro ragazzo anche se per gioco". In confessionale, Edoardo Tavassi si è spazientito: "Fuori da qua fa tutto l'amico e poi vedo il confessionale dove tu dici ‘Che labbra morbide che ha Micol, adesso vediamo che succede', mi fai intendere che uscirai da qua e ci proverai con lei e poi fai intendere che lei ci starà". Subito dopo la puntata, Tavassi ha avuto un confronto con Donadei.

Il confronto tra Edoardo Tavassi e Davide Donadei

Edoardo Tavassi ha avuto un confronto con Davide Donadei. Mentre quest'ultimo ha minimizzato l'accaduto, Edoardo ha spiegato le motivazioni per cui ritiene che non avrebbe dovuto parlare di Micol in quei termini:

Ieri non eri minimamente nei miei pensieri. Poi mi hai fatto rosicare perché con quella frase, che fosse una battuta o meno, hai messo in dubbio il rapporto tra me e lei. Ti sto spiegando il sottotesto di quella frase, scherzo o non scherzo, tu stai lanciando nell'etere e nella testa della gente che lei ci sta se ci provi e che ci proverai. Hai detto che non siamo fidanzati, però c'è una frequentazione. Uno può mettere in dubbio il nostro rapporto se io non dichiaro di essere fidanzato?

La reazione di Micol Incorvaia

Micol Incorvaia è apparsa più disposta a comprendere le motivazioni di Davide Donadei. Quest'ultimo le ha chiesto: "In qualche mio atteggiamento, è passato il messaggio che io ci stia provando con te? Credimi non è così, perché sei occupata e non sono entrato con questo cervello". E la gieffina ha replicato: "Sei sempre stato molto carino nei miei riguardi, per questo mi dispiace. Non penso che tu lo abbia fatto con un secondo fine". E ha concluso: "Io sono a posto con te. Se non fossi venuto tu, sarei venuta io dopo a parlarti".