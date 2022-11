Edoardo Donnamaria litiga con Antonella Fiordelisi e la insulta: “Cretina, imbecille, stupida” Al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria si è infuriato con Antonella Fiordelisi, che si è rifiutata di giocare a scacchi con lui, ma ha accettato di farlo con Antonino Spinalbese.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha avuto una lite con Antonella Fiordelisi. Anche stavolta, il motivo è la gelosia che il volto di Forum prova nei confronti di Antonino Spinalbese. La gieffina, infatti, si è rifiutata di giocare a scacchi quando gliel'ha chiesto il suo fidanzato, ma è apparsa subito disponibile quando la proposta è arrivata da Antonino.

Il motivo della lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Mentre Antonella Fiordelisi era distesa sul letto, Edoardo Donnamaria le ha chiesto: "Giochiamo?" con insistenza. In preda alla noia delle lunghe giornate nella casa del Grande Fratello Vip, avrebbe voluto fare una partita a scacchi con lei. In confessionale, Antonella ha spiegato: "Dovevamo fare una partita io e Edoardo, ma siccome ci doveva arbitrare Tavassi, ho pensato va be', la facciamo dopo". Antonino Spinalbese, poi, si è avvicinato a loro e ha proposto a sua volta di fare una partita. Antonella non ha esitato un attimo: "Allora giochiamo io e te". Da lì, la dura reazione di Edoardo Donnamaria.

La reazione di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria si è spazientito vedendo Antonella Fiordelisi pronta a giocare con Antonino Spinalbese, mentre con lui aveva preso tempo. Si è alzato bruscamente dal letto: "Ma stai scherzando? Ma vaffan**lo, te l'ho detto un minuto fa. Ti ho appena detto di fare una partita, mi hai detto di aspettare dieci minuti. Appena arriva Antonino dici: "Sì, giochiamo". Ma sei stupida. Sei proprio stupida, levati. Mi hai fatto rosicare, gioca tu. Questa cretina, mamma mia che imbecille è questa. Incredibile". Antonella ha replicato: "Che schifo che mi fa, proprio schifo". In confessionale, poi, entrambi hanno dato le proprie ragioni. Donnamaria ha spiegato:

Stavamo lì a giocare a scacchi con Ciupilan, poi abbiamo finito e io dicevo ad Antonella: "Vuoi giocare? Vuoi giocare?" Lei mi diceva no, sì, no, poi tra dieci minuti. Dopo un minuto arriva Antonino, che chiede: "Chi vuole giocare a scacchi?" e Antonella: "Io". Ma allora mi prendi in giro? Mi è arrivato proprio il sangue al cervello, a me basta una frase, uno sguardo. Sarà sbagliato, però…

Antonella, dal canto suo, ha commentato: "Edoardo è molto geloso di Antonino. Ci sono rimasta male, poi adesso che siamo più uniti rispetto a qualche settimana fa, sono molto più sensibile ed emotiva con lui, perciò ogni cosa che vedo, che mi dà fastidio, scoppio purtroppo. Se ci fosse stato Luca al posto di Antonino, Edoardo non avrebbe reagito così".

Qui il video della lite.