Edoardo Donnamaria insulta ancora Antonella Fiordelisi, questa volta l’ha chiamata “mer*a”

A cura di Stefania Rocco

Edoardo Donnamaria ha insultato per l’ennesima volta la fidanzata Antonella Fiordelisi. Dopo tre giorni di pace, i Donnalisi sono tornati a litigare e il volto di Forum ha accusato la compagna di avere inventato una lite dal nulla, innescata in un momento di relax privo di tensione. Antonella si è difesa, lo ha accusato di non amarla abbastanza e l’atomosfera serena ha ceduto il passo all’ennesimo, spiacevole confronto. Ma è stato Edoardo, ancora una volta, a superare il confine, insultando la donna che dice di amare.

La reazione di Antonella di fronte all’insulto di Edoardo

Un video finito su Twitter mostra la scena. Antonella ed Edoardo sono in giardino in compagnia di Luca Onestini quando il volto di Forum si alza per rientrare in Casa ed esclama: “Finalmente qualcosa da fare invece che stare qua a guardare della mer*a”. Antonella, immediatamente allarmata, si volta a guardarlo per poi chiedere conferma a Luca: “Che cosa ha detto? Almeno ha qualcosa da fare invece di guardare la mer*a? Ho sentito un ‘mer*a’, giusto? Ha detto così?”. Onestini risponde di non avere sentito ma la frase, almeno a giudicare dal video, appare chiara. Chiara anche l’espressione di Antonella che diventa di sgomento.

L’ultima lite tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Edoardo e Antonella sono tornati a litigare qualche ora fa dopo giorni di tregua. “Sento che non mi ami. Non mi hai difesa quando mi hanno diffamata. C’era un branco, mi hanno aggredita in massa e non hai fatto nulla”, lo ha accusato Antonella scatenando la lite. “Non sei mai stata aggredita da un branco, che cosa stai dicendo?”, ha risposto infastidito Edoardo, “Surreale, questa oggi si arrabbia perché sono andato con Micol un anno fa. Mi hai appena detto ‘Fai schifo, ti sei sco***to le amiche’. Tutto mentre eravamo a letto tranquilli”.