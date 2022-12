Edoardo Donnamaria dà della capra ad Antonella Fiordelisi: “Parli troppo e pensi poco” e lei piange Tensione al Grande Fratello Vip. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto uno scontro dopo che il gieffino ha definito “capra” la sua fidanzata.

A cura di Daniela Seclì

Ancora tensione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. Il motivo dello scontro è il fatto che l'uomo abbia dato della "capra" alla sua fidanzata, perché non conosceva una canzone. La vippona l'ha presa molto male.

Scontro tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi è apparsa risentita per via del commento di Edoardo Donnamaria sul suo conto: "Hai detto: "Sei una capra, ti devo insegnare un po' di cose". Con questo ego. Allora anch'io posso dirti che non conosci le cose che so io. Ma non ti vengo a dire che sei una capra. Non è che uno sa tutto. Sei scorbutico, lo devi dire con altri toni. Devi crescere in questo". Edoardo, dal canto suo, non ha voluto arretrare:

Secondo me ci sono cose che una persona deve sapere. Se non le sa, io ti dico che sei una capra. Siamo tutti delle capre, perché ignoriamo cose che dovremmo sapere. Non ti si può dire nulla, una cosa incredibile. Lei non è abituata a ricevere critiche. Non si può parlare con te. Sei pesante, tutto il tempo così diventa una cosa pesante. Non so come dirtelo.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria, poi, è apparso sempre più infastidito dalla reazione di Antonella Fiordelisi: "Ma vi sembra una cosa normale? Con tutto quello che io sopporto per lei, mi sento fare la scenata perché io ho detto: "Sei una capra che non conosce una canzone". Antonella è scoppiata a piangere e Edoardo ha concluso, invitandola a imparare che dopo una lite dovrebbe pensare di più e parlare di meno: