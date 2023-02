Edoardo Donnamaria ad Antonella Fiordelisi: “Se sto chiarendo con un mio amico, non metterti in mezzo” Al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha manifestato il suo fastidio dopo che Antonella Fiordelisi si è intromessa in un chiarimento che lui e Luca Onestini stavano tentando di avere.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha criticato le recenti sfuriate di Oriana Marzoli: "Per me, mettersi a urlare in quel modo non è normale" e ha continuato: "Oriana, poi, mi ha detto ‘Vattene', a me non andava di discutere, sono uscito e mi ha sbattuto la porta dietro". Luca Onestini, però, gli ha fatto sapere che Martina Nasoni l'avrebbe insultata pesantemente, per questo era scossa. Mentre i due cercavano di chiarire, Antonella Fiordelisi si è intromessa, alzando i toni della discussione. Edoardo, infastidito, ha commentato: "Non c'entri nulla, sto parlando con lui". E Luca gli ha fatto eco: "Se vuoi lasciarci parlare senza metterti in mezzo, secondo me è meglio per come la vedo io". Insomma, il tentativo di chiarimento di Luca ed Edoardo è miseramente fallito a causa dell'intervento a gamba tesa di Antonella.

Edoardo Donnamaria infastidito da Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria, una volta rimasto solo con Antonella Fiordelisi, ha manifestato il suo disappunto: "Ci stavo parlando io, ogni parola che hai detto è servita solo a fare con Luca ulteriore polemica. Abbassa la voce, perché stiamo parlando tutti in maniera molto tranquilla". Dato che Onestini aveva manifestato il desiderio di avere un chiarimento da solo con Edoardo, la gieffina ha fatto sapere: "Non ti lascerò mai più da solo". Donnamaria è rimasto fermo sulla sua posizione:

Se io sto parlando con un mio amico, tu mi fai il favore di non metterti in mezzo. Stavamo parlando in maniera tranquilla. Non ti riguarda. Da quando sei venuta, abbiamo smesso di parlare e non sono riuscito a capire il suo punto di vista perché ti sei messa in mezzo, ti chiedo per favore, se sto parlando con una persona, di non metterti in mezzo.

Antonella Fiordelisi ha replicato: "Tu sei tanto buono e credi troppo nelle persone. Prendendo le mazzate, imparerai a capire che non sono tutti come te. Ti vedo che stai male per qualcosa". Edoardo ha precisato che più che per Oriana che l'ha invitato ad andarsene, è rimasto deluso dal fatto che nessuno l'abbia invitata a darsi una calmata. E Antonella: "Ti ha sbattuto la porta in faccia e nessuno ti ha difeso".

Le critiche dei concorrenti ad Antonella Fiordelisi

Edoardo Tavassi ha spiegato a Luca Onestini: "Il sogno di Antonella è che Edoardo sia contro di noi" e per questo non avrebbe permesso un chiarimento. Quindi ha espresso comprensione per Donnamaria: "Lui è legato ad Antonella e vede che adesso è felice per questa roba qua, se dovesse esserci un ricongiungimento con noi, lei sbroccherebbe perché è tornato. Lui, adesso, litigherebbe con lei se facesse pace con noi. Lei affossa Edoardo per emergere. Se non litiga con gli altri, litiga con lui". Anche Micol Incorvaia ha detto la sua: "Antonella recita dalla mattina alla sera, il suo ruolo è creare drama. Una persona così, fuori da qui, è una persona infrequentabile". Lapidaria Nicole Murgia: