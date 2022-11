Edoardo canta una canzone romantica con Micol, Antonella furiosa: “Va da lei, schiacciale i brufoli” Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi litigano, nuovamente, a causa di Micol Incorvaia. La schermitrice si è ingelosita dopo il karaoke in cui i due hanno cantato una canzone romantica.

La relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è continuamente in bilico, complice il fatto che nella casa sia entrata anche Micol Incorvaia, ex fidanzata del noto volto di Forum. Tra le due non c'è modo di creare un rapporto che non sfoci in litigate furibonde, o che crei dissapori tra i due innamorati, ed ecco che si è consumata l'ennesima lite tra i "Donnalisi", così come sono conosciuti su Twitter, dove la schermitrice non è riuscita a trattenersi dal mostrare tutta la sua rabbia.

Antonella infastidita dal karaoke di Edoardo e Micol

Il motivo scatenante per cui Edoardo e Antonella si sono trovati a litigare è stato il karaoke messo a disposizione dalla regia del GF, che quindi ha concesso ai vip di svagarsi un po' cantando e cimentandosi in performance esilaranti. Tra le coppie che si sono trovate a cantare c'è stata quella formata da Donnamaria e Micol Incorvaia, che hanno dovuto cantare "Girasole" di Giorgia una canzone che, ovviamente, parla d'amore. La scena dell'esibizione ha fatto il giro dei social: i due ex che cantano insieme ridendo, pur non guardandosi mai in faccia, e la Fiordelisi che assiste infastidita con un'espressione a dir poco turbata.

La rabbia di Antonella Fiordelisi

Donnamaria, ridendo, indirizzava il suo sguardo alla fidanzata, sapendo perfettamente che questo suo goliardico gioco avrebbe creato non poche incomprensioni e, infatti, avvicinatosi alla schermitrice per tranquillizzarla, lei non ha voluto sentire ragioni. Piccata per l'accaduto e anche visibilmente stizzita dal comportamento di lui, ironizza anche sul fatto che Micol sembra non voler cedere dinanzi all'interesse di Edoardo Tavassi, ipotizzando che un fidanzamento tra loro potesse allontanare i due ex: