Edoardo ad Alberto De Pisis al GFVip: “Sei attratto sessualmente da me?”, Antonella Fiordelisi in lacrime Alberto fa ad Antonella scottanti rivelazioni sul conto di Edoardo: “Oggi pomeriggio, quando non ci sentivano, mi ha detto ‘io sessualmente ti piaccio? Vorresti sco*are con me?”. Fiodelisi in lacrime nella notte: “Non mi fido di nessuno”.

A cura di Giulia Turco

Nel triangolo con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al GFVip, Alberto De Pisis finisce relegato al ruolo del "sottone". Non ha rinunciato a sottolinearlo in puntata Alfonso Signorini, che ha raccontato come le attenzioni di Edoardo abbiano parecchio confuso le sue intenzioni tra gli inquilini. Dagli scherzi con Sofia Giaele ai baci con Antonella, fino alle provocazioni ad Alberto. A che gioco sta giocando Edoardo? Mentre nella notte si avvicina sempre di più a Fiordelisi, Alberto le rivela le scottanti verità dietro al loro rapporto.

La confessione di Alberto sulle parole di Edoardo

Al termine della puntata, Alberto si è confidato con Antonella spiegando il suo disagio per essersi trovato in mezzo al loro flirt appena sbocciato. "Lui mi ha dato modo per legarmi", si giustifica. "Ma non è solo per il bacio, era per come mi guardava e altro. Però non voglio essere un intralcio ed è giusto che faccia tu il tuo percorso con lui". Il tempo lo aiuterà a smaltire la sbandata, ma nel frattempo Alberto continua a lanciare frecciatine e non si riesce a trattenere dal raccontare: "Oggi pomeriggio, quando non ci sentivano, mi ha detto ‘io sessualmente ti piaccio? Vorresti sco*are con me?", ha detto davanti allo stupore di Antonella. "È registrato. Io gli ho risposto di no, ma nel senso che di lui non mi ispira quello come prima cosa. Mi ha preso più di testa che di corpo. La cosa per me è sul piano affettivo ed emotivo adesso".

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi e i baci con Edoardo

A seguito della loro conversazione, Antonella ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata in lacrime. L'ha raggiunta sul divano Edoardo, pronto a consolarla e ad assicurarle che è l'unica persona che gli interessa realmente nella Casa. "Non mi fido di nessuno, solo di mamma e papà e in questo momento vorrei da loro un consiglio", ha detto tra i singhiozzi. "Tanto non ti mollo, col ca**o che ti mollo", le ha promesso lui mentre la riempiva di abbracci. Da allora non si sono più scollati.