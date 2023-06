È scoppiato anche il caso Damilano: Il cavallo e la torre potrebbe non tornare l’anno prossimo A un mese dalla presentazione dei palinsesti in Rai, scoppia il caso Marco Damilano. Tra le altre voci, il possibile ritorno di Francesco Giorgino a uno spazio di approfondimento pre-serale in onda su Rai1.

A un mese dalla presentazione dei palinsesti in Rai, scoppia il caso Marco Damilano. L'ex direttore de L'Espresso è al centro di un intrigo politico dopo lo scoop de La Verità che getta ombre sull'inchiesta giornalistica del settimanale pianificata per affossare la Lega e mettere in crisi l'alleanza con il Movimento Cinque Stelle. Si aprì un'inchiesta – il caso Metropol – sui fondi russi al Carroccio, poi archiviata. Questo getterebbe anche un'ombra sul futuro di Damilano in Rai.

Il futuro incerto di Damilano alla Rai

Bisogna accelerare con i tempi perché tra meno di un mese andranno presentati agli inserzionisti e alla stampa, quelli che saranno i nuovi palinsesti. Il cavallo e la torre sarebbe dovuto tornare anche nella prossima stagione sempre con Marco Damilano, ma quello che sta succedendo in queste ore potrebbe far seriamente cadere la torre e pure il cavallo. Si chiude qui l'esperienza di Damilano in Rai?

Il rebus conduttori

Ma ci sono ancora altre scelte da intraprendere, in relazione alle due uscite eccellenti: Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Chi li sostituirà? Secondo il Corriere della Sera, sarà Monica Maggioni a prendere il posto della giornalista a "In mezz'ora". Più difficile trovare spazio per il sostituto di Fabio Fazio che non sarà Alessandro Cattelan, come ha confermato dal Festival della Tv di Dogliani lo stesso conduttore ex Mtv.

È un bello spazio ma non credo sia il momento giusto per farlo per me. A me piace dove sto e spero di andare avanti a fare quello che sto facendo. Sono abbastanza nuovo in Rai, sto prendendo le misure. Da pseudo giovane, ingenuo, mi spiace che l’intrattenimento debba sottostare a queste dinamiche. Mi pare di capire però che, in Rai, sia normale

Tra le altre voci, un possibile ritorno di Francesco Giorgino a uno spazio di approfondimento pre-serale in onda su Rai1. Manca poco alla presentazione dei palinsesti e sapremo se questi retroscena troveranno sostanza nella realtà dei fatti.