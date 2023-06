Il Cavallo e la Torre torna a settembre, Marco Damilano: “Unico editore della Rai è il pubblico”

Venerdì 23 giugno, su Rai3, è andata in onda l'ultima puntata del programma Il cavallo e la torre. La trasmissione è stata riconfermata, dunque tornerà in onda dopo l'estate. Marco Damilano, nei saluti finali, ha spiegato di riconoscere come unico editore del servizio pubblico, gli spettatori.

Marco Damilano, nei minuti finali dell'ultima puntata di questa stagione de Il cavallo e la torre, ha evidenziato il significato di fare informazione e ha rivolto dei ringraziamenti alla sua squadra di lavoro:

Marco Damilano ha continuato, rivolgendosi agli spettatori, riconoscendo il loro valore e dando loro appuntamento dopo l'estate: "Il ringraziamento va soprattutto al pubblico che ci ha seguito ogni sera con pazienza e con fiducia. Va a voi, che siete l'unico editore del servizio pubblico. A voi va il mio appuntamento. Ci rivediamo dopo l'estate. Come dice Mariangela Gualtieri, cominciamo e ricominciamo da qui". Già nelle scorse settimane, ospite di Che tempo che fa, Marco Damilano aveva chiarito l'importanza del rispetto per il pubblico:

I nuovi dirigenti sono stati appena nominati, aspetto di incontrarli e penso che una cosa che si è dimenticata completamente in queste settimane di telemercato è il pubblico che paga il canone e avrebbe diritto a vedere delle figure di riferimento (riferendosi a Fabio Fazio, ndr). Altra cosa di cui ci si dimentica completamente sono le persone di cui parliamo nelle nostre trasmissioni, articoli, sui nostri giornali. La differenza tra Italia e Turchia, ad esempio, è che in Italia il potere del governo pro tempore, che sia del Pd, 5 stelle o centrodestra, quando è in carica non vuole far vedere delle cose che sono i giornalisti a far vedere. In questo il servizio pubblico ha un dovere in più e non in meno: far vedere le cose.