Jenna Ortega potrebbe tornare in You 5, gli indizi sulla sua presenza nella stagione finale Dopo il successo nei panni di Mercoledì Addams, Jenna Ortega potrebbe tornare a vestire quelli di Ellie Alves in You 5, con protagonista Joe Goldberg (Penn Badgley). A farlo pensare diversi indizi, come il teaser della quinta stagione della serie, presentato in occasione dell’evento Tudum.

A cura di Elisabetta Murina

Da Mercoledì a You 5. Dopo il successo nei panni di Mercoledì Addams, Jenna Ortega potrebbe tornare a vestire quelli di Ellie Alves nel finale di stagione di un'altra serie Netflix, con protagonista Joe Goldberg (Penn Badgley). A farlo pensare diversi indizi degli ultimi tempi: dal teaser della quinta stagione, presentato in occasione dell'evento Tudum, alle parole dello stesso protagonista e della showrunner.

Jenna Ortega tornerà in You 5?

"Anche se non posso ancora dire chi, sappiamo tutti che ci sono molte questioni in sospeso nel passato di Joe". Così ha detto Penn Badgley a proposito del ritorno, all'interno della storia, di un personaggio del passato. Nel teaser si vedono infatti diversi volti che hanno avuto a che fare con lo stalker in queste stagioni, tra i quali quello di Jenna Ortega. Il suo personaggio è comparso nella seconda stagione, quando Joe si era trasferito a Los Angeles in un appartamento poco distante da quello in cui la ragazza viveva con la sorella. Poi, di lei, più nessuna traccia.

Jenna Ortega in You 2

Un ritorno che sembra sempre più probabile, considerano anche che la showrunner Sera Gamble, intervista da IndieWire, aveva raccontato che i produttori avrebbero voluto coinvolgere Jenna Ortega anche nella realizzazione della quarta stagione se i suoi impegni "le avessero permesso di tornare sul set". Poi, a ulteriore conferma, aveva aggiunto: "Qualsiasi personaggio che non è morto e che sa qualcosa di Joe ha un ruolo molto attivo". Un ritorno, quindi, sempre più probabile.

Cosa succede nella quarta stagione di You

Negli episodi della quarta stagione, dopo aver ucciso la moglie Love, Joe Goldberg si trasferisce dall'America a Londra per rifarsi una nuova vita con il nome di Jonathan Moore, professore universitario. Nel tentativo di mantenere un basso profilo e non dare troppo nell'occhio, però, qualcosa va storto. In breve tempo infatti viene incastrato nell'insolito caso del "Killer Mangia ricchi", di cui inizialmente si sente responsabile, ma che scopre poi essere diverso da quanto credeva.