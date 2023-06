New Amsterdam 5: episodi, trama e cast dell’ultima stagione in onda su Canale 5 Da mercoledì 7 giugno, in prima serata e in prima visione assoluta, Canale 5 trasmetterà le puntate dell’ultima stagione di New Amsterdam 5. Si concludono le vicende del direttore Max Goodwin (Ryan Eggold) e che si ispirano alle attività di uno degli ospedali pubblici più antichi e importanti d’America, il Bellevue Hospital di New York.

A partire da mercoledì 7 giugno, in prima serata, Canale 5 trasmetterà le puntate dell'ultima stagione di New Amsterdam 5. Si tratta di una prima visione assoluta del medical-drama che, in onda da quattro stagioni, ha raccontato le vicende di uno degli ospedali pubblici più antichi degli Stati Uniti d'America, il Bellevue Hospital di New York, denunciando anche lo stato di salute del servizio pubblico nazionale, delle scelte fatte dal governo americano. La serie si compone di 13 episodi e sarà quindi la più corta tra tutte le stagioni. È tratta dal libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto da Eric Manheimer, ex direttore sanitario dell'ospedale a cui è ispirato il personaggio del protagonista, Max Goodwin (Ryan Eggold). L'appuntamento è per le ore 21.20.

La trama di New Amsterdam 5: dove eravamo rimasti

Nell'ultima stagione di New Amsterdam ritroviamo l'amato dottor Max Goodwin, ritornato al timone dell'ospedale New Amsterdam dopo un anno molto tumultuoso. Prima di riprendere in mano la direzione dell'ospedale di New York, Max deve affrontare i problemi personali che lo hanno gettato nello sconforto alla fine della quarta stagione. Il dottor Goodwin dovrà anche infondere all'intero team un ritrovato ottimismo. La dottoressa Bloom (Janet Montgomery) porterà avanti un percorso personale, compreso il complicato rapporto con la sorella Vanessa, da cui si è allontanata. Quanto al dottor Frome, interpretato da Tyler Labine, ci saranno da affrontare i problemi legati al suo matrimonio con Martin (Mike Doyle). Il dottor Reynolds (Jocko Sims) continuerà a scavare nel rapporto con il padre Horace, scomparso da tempo. La dottoressa Elizabeth Wilder (Sandra Mae Frank), assunta solo da un anno, continuerà a lavorare per diventare una base importante per il futuro del New Amsterdam.

Quante puntate sono e come vederle in diretta, streaming e replica

New Amsterdam 5 andrà in onda sempre in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 7 giugno alle ore 21.20. Le puntate saranno 13 e saranno disponibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, in diretta streaming e in streaming on demand.

Prima puntata: mercoledì 7 giugno;

Seconda puntata: mercoledì 14 giugno;

Terza puntata: mercoledì 21 giugno;

Quarta puntata: mercoledì 28 giugno;

Quinta puntata: mercoledì 5 luglio;

Sesta puntata: mercoledì 12 luglio;

Settima puntata: mercoledì 19 luglio;

Ottava puntata: mercoledì 26 luglio;

Nona puntata: mercoledì 2 agosto;

Decima puntata: mercoledì 9 agosto;

Undicesima puntata: mercoledì 16 agosto;

Dodicesima puntata: mercoledì 23 agosto;

Tredicesima puntata: mercoledì 30 agosto.

Il cast della quinta stagione: attori e personaggi

I personaggi del cast di New Amsterdam 5 tornano tutti: Max Goodwin interpreta il protagonista Ryan Eggold; Janet Montgomery è la dottoressa Lauren Bloom; Tyler Labine è il dottor Iggy Frome; Mike Doyle è il marito del dottor Frome, Martin; Jocko Sims è il dottor Floyd Reynolds; Alejandro Hernandez è Casey Acosta; Sandra Mae Frank è la dottoressa Elizabeth Wilder.

New Amsterdam 5: le parole dei protagonisti dell'ultima stagione

L'ultima stagione di New Amsterdam 5 lascia spazio alle parole dei protagonisti della serie, come Ryan Eggold che interpreta Max Goodwin: "Non riesco a credere che siano già passate cinque stagioni, e che questa sia l’ultima. Sono profondamente emozionato di chiudere la serie e di mettere un punto a questa incredibile storia. Non sempre si ha questa opportunità… sarà un ultimo capitolo appassionante. Grazie per questo viaggio incredibile. Mi mancheranno tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso". Lo sceneggiatore David Schulner spiega che la quinta stagione finirà lì dove tutto è iniziato: "Penso che sia importante tornare all’energia della prima stagione… tutte le storie che hanno entusiasmato gli spettatori troveranno una degna conclusione".