È morto Michael Cole, l'attore di General Hospital e Mod Squad aveva 84 anni Noto per la serie tv Mod Squad, i ragazzi di Greer e per la sua partecipazione a General Hospital, l'attore si è spento martedì 10 dicembre all'età di 84 anni.

È morto Michael Cole, l'attore noto per il ruolo di Pete Cochran in Mod Squad, i ragazzi di Greer e per aver interpretato Harlan Barrett in General Hospital. Si è spento martedì 10 dicembre all'età di 84 anni. "È morto serenamente, circondato dai suoi cari, dopo aver vissuto una vita piena e vibrante" hanno fatto sapere i suoi rappresentati tramite una nota. Lascia la moglie Shelley Funes e i figli.

L'annuncio della morte di Michael Cole

Non sono state rese note le cause della morte di Michael Cole, scomparso martedì 10 dicembre a 84 anni. Nella nota diffusa dai suoi rappresentati, si legge:

Il talento di Cole, unito alla sua presenza magnetica, lo hanno reso una figura determinante dell'epoca. La Mod Squad non solo lo ha reso un nome familiare, ma ha anche infranto le barriere affrontando temi di giustizia razziale e sociale, con la performance di Cole che ha contribuito a portare autenticità e cuore alla serie. Al di là della sua carriera, Michael Cole sarà ricordato per il suo spirito caloroso e generoso. Conosciuto tra amici e familiari per il suo ingegno, il suo fascino e la sua sconfinata compassione, portava gioia in ogni stanza in cui entrava. Un narratore nell'anima, aveva un modo di far sentire speciali coloro che lo circondavano, spesso intrattenendoli con aneddoti dei suoi giorni a Hollywood o condividendo la saggezza del suo straordinario viaggio. Sebbene la sua perdita sia profondamente dolorosa, il suo contributo alle arti e la sua gentilezza duratura faranno sì che il suo ricordo continui a vivere.

La cariera di Michael Cole, da Mod Squad a General Hospital

Nato il 3 luglio 1940 a Madison, nel Wisconsin, Michael Cole ha avuto ruoli minori prima di raggiungere un grandissimo successo con il suo Pete Cochran Mod Squad, i ragazzi di Greer. Facevano parte del cast della serie ABC, in onda dal '68 al '73, anche Peggy Lipton e Clarence Williams. Si trattava di uno show rivoluzionario per quell'epoca che metteva in scena temi come l'aborto, la violenza domestica e la brutalità della polizia. Successivamente ha preso parte a La signora in giallo, Fantastilandia e The Love Boat. Ha indossato i panni di Henry Bowers nella miniserie It firmata da Stephen King ed è apparso nelle vesti di Harlan Barrett in General Hospital.

Clarence Williams III (L), Michael Cole, Peggy Lipton per la serie televisiva "The Mod Squad"

Michael Cole ha recitato in film come Vivere da vigliacchi, morire da eroi e Mr. Brooks. Il suo ultimo ruolo al cinema risale al 2008, quando prese parte al film Ogni libro ha i suoi segreti. Nella sua autobiografia I Played the White Guy, datata al 2009, faceva una panoramica sulle sue esperienze ad Hollywood.