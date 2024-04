video suggerito

Drag Race Italia cancellato da Paramount+, dove sarà ancora possibile vederlo in streaming Drag Race Italia è stato cancellato da Paramount+ dopo aver acquisito la terza stagione. Non ci sarà Drag Race Italia 4 perché, a quanto apprende Fanpage.it, "la piattaforma vuole basare la sua strategia globale sui grossi franchise hollywoodiani, film e serie tv". Ecco dove sarà disponibile in streaming tutto il pacchetto di RuPaul's Drag Race, inclusa l'edizione italiana.

Drag Race Italia è stato cancellato da Paramount+ dopo aver acquisito la terza stagione. Non ci sarà Drag Race Italia 4 perché, a quanto apprende Fanpage.it, "la piattaforma vuole basare la sua strategia globale sui grossi franchise hollywoodiani, film e serie tv". Per chi volesse ancora vedere tutto il pacchetto di RuPaul’s Drag Race, inclusa l’edizione italiana, su Wow Presents Plus, servizio streaming di destinazione della casa di produzione del format World Of Wonder.

Quanto costa Wow Presents Plus e quali pacchetti offre

Wow Presents Plus è una piattaforma in streaming che dispone di tutto il pacchetto RuPaul’s Drag Race, incluso Drag Race Italia. Si può aderire con una nuova iscrizione con un piano mensile a 4,99€ e un piano annuale a 50,01€, in una formula scontata per i dodici mesi.

Cosa ne sarà di Drag Race Italia?

La World Of Wonder dovrà valutare se farsi carico della produzione anche della versione italiana, presumibilmente in base agli accessi e, di conseguenza, al ritorno su Wow Presents Plus. Difficile pensare che la tv generalista di Rai, Mediaset, La7 o Sky possano valutarne l'acquisizione. Men che meno il possibile ritorno in Discovery+. La WOW in passato ha già chiuso definitivamente l'edizione olandese Drag Race Holland, arrivata solo a due stagioni prima di essere cassata.

Il cast delle tre edizioni di Drag Race

Il cast delle tre edizioni di Drag Race Italia nei nomi delle drag queen Elecktra Bionic, Farida Kant, Le Riche, Luquisha Lubamba, Ava Hangar, Divinity, Enorma Jean, Ivana Vamp (prima edizione); La Diamond, Nehellenia, Aura Eternal, La Petite Noire, Skandalove, Gioffrè, Panthera Virus, Obama, Tanissa Yoncé, Narciso (seconda stagione); Lina Galore, Silvana Della Magliana, Melissa Bianchini, La Sheeva, Sypario, Leila Yarn, La Prada, Sissy Lea, Morgana Cosmica, Lightning Aurora, Vezirja, Amy Krania e Adriana Picasso (terza stagione), possono dirsi fortunate ad aver partecipato alle stagioni italiane, soprattutto le prime, che hanno avuto la visibilità maggiore.