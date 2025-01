Dove guardare i Golden Globes 2025 in Italia: data, orario e streaming

video suggerito

Con l'inizio del nuovo anno arriva, puntuale, l'appuntamento con i Golden Globes 2025. Tra i premi più importanti in campo televisivo e cinematografico dopo l’Emmy e il premio Oscar, nella notte tra il 5 e 6 gennaio la cerimonia dei Golden Globes verrà trasmessa su Sky Atlantic e su Now Tv la prima cerimonia di premiazione internazionale del 2025.

I favoriti della serata

Quest'anno, a differenza della scorsa edizione dominata in toto dal fenomeno Oppenheimer, non c'è un film che possa dirsi favorito in assoluto, o comunque candidato a fare incetta di premi. La gara è invece aperta a diversi scenari, che inevitabilmente influiranno poi sulla cerimonia degli Oscar che si terrà poche settimane dopo, alimentando ancor più interesse verso quello che accadrà. Tra i titoli che puntano a lasciare un segno su questa edizione dei Golden Globes ci sono sicuramente Anora di Sean Baker, già vincitore della palma d’oro al Festival di Cannes il film sembra essere il principale candidato alla vittoria, The Brutalist di Brady Corbet, Conclave di Edward Berger e Emilia Pérez di Jacques Audiard, quest'ultimo in testa alla classifica del numero di nomination con ben 10 candidature. Un posto tra i favoriti spetta inevitabilmente anche a The Substance, uno dei fenomeni cinematografici della stagione in corso, che ha avuto oggettivamente un impatto mediatico enorme sin dalla sua uscita nelle sale. Nella cinquina come miglior film internazionale anche il film italiano Vermiglio, lo stesso film che sarà in competizione agli Oscar 2025.

Dove vedere i Golden Globes 2025

La cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2025 andrà in onda in Italia tra la notte del 5 e del 6 gennaio 2025, precisamente a partire dalle ore 2.00 (ora italiana). Negli Stati Uniti la diretta sarà trasmessa dalla CBS TV e in streaming su Paramount+, mentre per quel che riguarda il pubblico italiano, la diretta potrà essere seguita live su Sky Atlantic e in streaming su Now TV.