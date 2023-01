Dopo suor Cristina, a The Voice Senior arriva don Bruno ma nessuno dei giudici si gira Dopo il successo di suor Cristina nel 2014, a The Voice Senior arriva un altro rappresentante del clero. Si tratta di don Bruno, il prete diventato famoso per cantare “Mamma Maria” durante le omelie in chiesa.

A cura di Stefania Rocco

A 8 anni dall’arrivo di suor Cristina a The Voice, un altro rappresentante del clero prova a convincere la giuria del talent show. Si tratta di don Bruno, sbarcato a The Voice Senior nella puntata andata in onda venerdì 20 gennaio. Il prete diventato famoso per il video diventato virale in cui canta “Mamma Maria” durante un’omelia in chiesa si è presentato alle Blind Audition nella speranza di convincere uno dei coach a girarsi. Ma a differenza di quanto accadde con suor Cristina (che ha recentemente raccontato di essersi spogliata del velo), don Bruno non ha avuto fortuna: nessuno dei giudici si è girato.

L’esibizione di don Bruno a The Voice Senior

Dopo una breve presentazione con la conduttrice Antonella Clerici, don Bruno ha affrontato il palco di The Voice Senior con una versione, non proprio perfetta, di “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli. La performance non ha convinto Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri che non si sono girati, scoprendo l’identità dell’artista solo una volta terminata l’esibizione. L’espressione di sorpresa sul volto dei coach ha reso evidente il momento in cui anche loro si sono resi conto che si trattava dello stesso sacerdote già diventato famoso sui social proprio con la cover di una canzone dei Ricchi e Poveri.

Clementino: “Non lo abbiamo scelto quindi don Bruno continuerà a fare il prete”

Raggiunto dai Ricchi e Poveri sul palco, don Bruno si è cimentato in una nuova versione di “Mamma Maria” cantata insieme ai suoi beniamini. Perfettamente azzeccata la battuta di Clementino che, creando un parallelismo con quanto accaduto con suor Cristina, ha osservato: “Don Bruno: Suo Cristina ha vinto The Voice e ora non è più suora. Lei ha perso a The Voice e ora continuerà a fare il prete”. Il sacerdote ha quindi garantito che proseguirà nel suo impegno: "Io la mantengo. Il mio messaggio è questo: amore, speranza e gioia".