Dopo la morte di David Graham, gli autori di Peppa Pig confermano il destino di Nonno Pig L'attore e doppiatore David Graham è scomparso il 20 settembre all'età di 99 anni. Era la voce di Nonno Pig e gli autori di Peppa Pig hanno confermato continuerà ad esserlo fino al 2027.

A cura di Redazione Spettacolo

È scomparso il 20 settembre, all'età di 99 anni, l'attore e doppiatore David Graham, colui che ha prestato la sua voce al personaggio di Nonno Pig, tra i più amati del cartone animato Peppa Pig, e sulla cui presenza gli autori si erano interrogati dopo la dipartita dell'attore. I piccoli appassionati del cartoon, però, saranno contenti di sapere che non dovranno rinunciarvi, come confermato proprio da chi ha scritto gli episodi.

La voce di Nonno Pig resterà la stessa

Proprio sull'account ufficiale di Peppa Pig, sono stati condivisi dei video in cui si riprendevano alcuni momenti di David Graham, intento a doppiare il personaggio di Nonno Pig, accompagnati da un messaggio di cordoglio in cui lo ricordano con affetto:

Celebriamo tutti i ricordi cari che abbiamo avuto con David Graham. David, la voce di Nonno Pig, ci ha portato così tante risate e gioia e ha toccato i cuori di milioni di famiglie in tutto il mondo con il suo incredibile talento. Ci mancherà moltissimo. Sempre a saltare nelle pozzanghere fangose. Possa riposare in pace.

Gli autori, però, confermano che la voce del personaggio non cambierà almeno fino al 2027. I nuovi episodi con la voce di Graham saranno trasmessi a partire dal 30 settembre. Un portavoce ha confermato alla testata The Standard: "Siamo addolorati per la scomparsa di David Graham, ma siamo anche molto grati che la sua voce continuerà a vivere con Nonno Pig per molti dei prossimi episodi".

Gli altri ruoli di David Graham

L'attore originario di Hackney, un borgo di Londra, è stato anche il doppiatore di Dalek in Doctor Who e ha prestato la sua voce a personaggi come pupazzi dei Thunderbirds, doppiando l'acquanauta Gordon Tracy, lo scienziato Brains e l'autista di Lady Penelope, Aloysius "Nosey" Parker. La serie raccontava di un'organizzazione segreta che aveva il compito di salvare il mondo. Graham è stato anche la voce del Vecchio Saggio Elfo nella serie animata Il piccolo regno di Ben e Holly.