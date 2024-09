video suggerito

È morta Maggie Smith, l'attrice di Harry Potter e Downton Abbey aveva 89 anni. Lo annuncia la BBC.

È morta la Dame Margaret Natalie Smith. Aveva 89 anni e la sua è stata una carriera fantastica, ricca di soddisfazioni personali, di premi, di film che hanno lasciato un segno nelle generazioni. Due Premi Oscar, tre Golden Golbe, cinque premi Bafta. Ad annunciare la sua morte è stata la famiglia attraverso un comunicato rilasciato alla BBC.

Com'è morta Maggie Smith: il comunicato della famiglia

Toby Stephens e Chris Larkin, figli dell'attrice, hanno rilasciato il seguente comunicato: "È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith. È deceduta serenamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre. Persona estremamente riservata, era circondata da amici e familiari negli ultimi momenti. Lascia due figli e cinque affettuosi nipoti, profondamente devastati dalla perdita della loro straordinaria madre e nonna". Nel comunicato i ringraziamenti al personale del Chelsea and Westminster Hospital "per le loro cure e la loro immensa gentilezza durante i suoi ultimi giorni". La famiglia, inoltre, ringrazia tutti per il supporto e per i messaggi d'affetto, chiedendo il rispetto della privacy in questo momento di dolore.

Seguono aggiornamenti.