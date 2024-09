video suggerito

Il saluto del cast di Harry Potter a Maggie Smith: “Grazie per tutta la tua gentilezza” Alla notizia della scomparsa di Maggie Smith, l’attrice che ha prestato il suo volto a Minerva McGranitt in Harry Potter, alcuni attori della saga hanno voluto condividere un ricordo del tempo trascorso insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La scomparsa dell'attrice Maggie Smith, nella giornata di giovedì 27 settembre, è stata fonte di grande tristezza per gli appassionati di Harry Potter, uno dei tanti film di successo a cui ha preso parte nel corso della sua lunga e ricca carriera, in cui interpretava Minerva McGranitt. A ricordarla, infatti, sono stati proprio gli attori che in quegli anni hanno condiviso con lei il set, da Emma Watson a Rupert Grint, passando per J.K.Rowling l'hanno ricordata con estrema dolcezza, mettendo in luce le sue qualità.

Il ricordo di Emma Watson e Ruper Grint

Un messaggio, accompagnato da una foto, il ricordo di un momento trascorso insieme durante le riprese, è così che gli attori di una delle saghe cinematografiche più famose di sempre, raccontano il loro legame con Maggie Smith. Emma Watson, l'interprete di Hermione Granger, ha condiviso una foto in cui l'attrice le accarezza il volto e dove si vede chiaramente che lei è ancora una bambina, infatti scrive:

Quando ero più giovane non avevo idea della leggenda che fosse Maggie, della donna con cui ho avuto la fortuna di condividere lo spazio che vivevo. Solo da adulta ho capito di aver condiviso lo schermo con la grandezza nel vero senso della parola. Era vera, onesta, divertente e rispettosa di sé. Maggie, c'erano molti professori maschi e, per Dio, tu sei stata all'altezza. Grazie per tutta la tua gentilezza. Mi mancherai.

A ricordarla è anche Ruper Grint, l'attore che ha dato corpo e voce al personaggio del timido e insicuro Ron. Condividendo un'immagine che li ritrae in principio di ballare, l'attore scrive su Instagram:

Leggi anche Con Maggie Smith scompare anche il volto di Minerva McGranitt, la prof che tutti abbiamo sperato di avere

Mi ha spezzato il cuore sentire di Maggie. Era così speciale, sempre esilarante e sempre gentile. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver condiviso un set con lei e particolarmente fortunato ad aver condiviso un ballo. Mi mancherai Maggie. Mando tutto il mio amore alla sua famiglia. Rupert

Il messaggio di J.K.Rowling

Non poteva mancare anche il saluto di colei che ha dato vita alla fortunata saga letteraria di Harry Potter, ovvero J.K.Rowling. Alla notizia della scomparsa dell'attrice che ha prestato il suo volto per interpretare uno dei personaggi più significativi dei suoi racconti, la scrittrice ha condivo su X una foto di Smith scrivendo: "In qualche modo pensavo che sarebbe vissuta per sempre", condividendo il pensiero di migliaia di fan.