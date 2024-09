Harry Potter diventa una serie tv: i nuovi Harry, Ron e Hermione “saranno inclusivi e diversi”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

L'amatissima saga di Harry Potter sta per diventare una serie tv targata HBO. Le riprese cominceranno il prossimo anno e con un annuncio ufficiale sul sito WizardingWorld.com, Warner Bros Discovery ha lanciato le selezioni per trovare i nuovi Harry, Ron e Hermione. Nella comunicazione è precisato che gli attori dovranno essere disponibili ad aprile 2025, il che lascia pensare che le registrazioni potrebbero iniziare proprio in quel periodo. I casting sono aperti ai residenti del Regno Unito e dell'Irlanda e sono rivolti agli attori con un'età compresa tra i 9 e gli 11 anni. I casting – si legge nell'annuncio – saranno inclusivi e diversificati: "Per ogni ruolo, invitiamo a proporre attori qualificati, senza considerare etnia, sesso, disabilità, razza, orientamento sessuale, identità di genere o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge".

L'annuncio di Warner Bros sui casting di Harry Potter

Che piaccia o no ai fan più accaniti della saga, dunque, il progetto della serie sul mago più famoso del mondo del cinema è confermato. Vista la tenera età, la candidatura degli attori dovrà essere presentata da un genitore o un tutore legale. Per ciascun ruolo ogni attore dovrà inviare due brevi video provini autoprodotti, che comprendono una breve poesia o un racconto. "Può essere il vostro libro preferito, una poesia che amate, un monologo da uno spettacolo teatrale o qualcosa che avete creato voi stessi", si legge sul sito. La data limite per inviare le proprie candidature è il 31 ottobre. Questo quanto specificato nel comunicato ufficiale:

La prossima serie originale HBO, Harry Potter, è alla ricerca dei suoi tre giovani protagonisti. Oggi è stato annunciato un casting aperto per i residenti del Regno Unito e dell'Irlanda! Ecco cosa devi sapere e come partecipare. La ricerca dei prossimi Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger è ufficialmente iniziata! Oggi è stato annunciato un casting aperto per i residenti del Regno Unito e dell'Irlanda per la nuova serie originale HBO tratta da Harry Potter. La serie sta cercando ufficialmente attori di età compresa tra i 9 e gli 11 anni ad aprile 2025 per interpretare i ruoli principali. I candidati devono essere residenti nel Regno Unito o in Irlanda per essere considerati e, naturalmente, la candidatura deve essere presentata da un genitore o tutore legale.

Un casting "inclusivo e diversificato"

La serie TV sarà un adattamento fedele dei libri di Harry Potter di J.K. Rowling e ha recentemente trovato il suo showrunner, che sarà Francesca Gardiner, nota per aver lavorato a progetti come "Succession" (2018), "Killing Eve" (2018) e "Queste oscure materie" (2019). Per quanto riguarda la regia, Mark Mylod dirigerà diversi episodi e sarà produttore esecutivo. Si uniscono agli altri produttori esecutivi J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV e David Heyman di Heyday Films. Per i casting la parola d'ordine, come anticipato, sarà "inclusione": "Siamo impegnati a garantire un casting inclusivo e diversificato. Per ogni ruolo, invitiamo a proporre attori qualificati, senza considerare etnia, sesso, disabilità, razza, orientamento sessuale, identità di genere o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge, a meno che non venga specificato diversamente", conclude la produzione.

@streamonmax Your Hogwarts letter is here. Max has ordered the first ever HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. StreamOnMax ♬ Harry Potter Theme Song – Max

J.K. Rowling e le accuse di transfobia

Il fatto che la nuova serie tv sia aperta alla selezione di attori di qualunque etnia, genere e, sopratutto, orientamento sessuale, potrebbe suonare singolare se si considerano le posizioni della "madre" di Harry Potter, proprio J.K. Rowling, che è stata al centro di diverse polemiche relative ad alcune sue affermazioni ritenute transfobiche. Uno degli ultimi dibattiti si accese quando, solo pochi mesi fa, in Scozia è stata approvata la legge contro l’incitamento all’odio, estesa anche a chi manifesta idee offensive contro l’identità di genere. La reazione di Rowling è stata quasi immediata: su X ha realizzato una catena di tweet, elencando tutte le persone trans che si sono rese carnefici di efferati crimini. Poi, il commento: "Se perseguitano una donna semplicemente perché chiama uomo un uomo, ripeterò le parole di quella donna e potranno accusarci entrambi contemporaneamente. La libertà di parola e di credo finirà in Scozia dato che la descrizione giusta di sesso biologico sarà ritenuta criminale".

La scrittrice, ad ogni modo, si è sempre difesa sostenendo che molti fan di Harry Potter la pensassero come lei. Nelle sue esternazioni, JK Rowling riteneva che l’identità di genere fosse frutto di devianza, in quanto ciò che conta è l’identità dettata dal sesso biologico. Fanpage.it intervistò Vladimir Luxuria ed Efe Bal, entrambe agli opposti sulla vicenda. La ex parlamentare sosteneva che “chi usa parole di odio come quelle della Rowling contribuisce alla discriminazione e all’emarginazione sociale delle trans”. Efe Bal, invece, era di idee diverse: "La scrittrice ha ragione! Io sono un uomo e sono fiera di essere uomo". Per la escort transessuale, era giusto riaprire il dibattito sull'identità di genere: “Sono argomenti inutili nei quali più insisti e più diventa difficile sostenere qualsiasi opinione. Io sono un uomo. Lo puoi scrivere, sono un uomo e sono fiera di essere un uomo. Lo puoi dire perché lo sostengo con fierezza. Sono fiera di quello che sono".