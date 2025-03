video suggerito

Jessie Cave, Levander Brown in Harry Potter, ha aperto un profilo OnlyFans: "Voglio pagare i miei debiti" Jessie Cave ha aperto un account OnlyFans. L'attrice, che ha interpretato il personaggio di Levander Brown nella saga di Harry Potter, ha deciso di approdare sulla piattaforma pubblicando dei contenuti che hanno come protagonista un suo "fetish": i capelli.

A cura di Elisabetta Murina

Jessie Cave ha aperto un account OnlyFans. L'attrice, che ha interpretato il personaggio di Levander Brown nella saga di Harry Potter, ha deciso di approdare sulla piattaforma pubblicando dei contenuti che hanno come protagonista un suo "fetish". "Non significa necessariamente sessuale", ha spiegato l'attrice.

Perché Jessie Cave ha aperto un profilo OnlyFans

Anticipato nel suo podcast Before We Break Up Again e poi annunciato anche con un post su Instagram, Jessie Cave ha spiegato la sua decisione di aprire un profilo OnlyFans. L'attrice ha precisato che i contenuti non saranno a luci rosse, ma incentrati principalmente su una parte del suo corpo piuttosto insolita: i capelli. "È un fetish, ma fetish non significa necessariamente sessuale. Sto aprendo un profilo OnlyFans per i miei capelli. Unisciti a me in questo nuovo viaggio", ha annunciato mostrando la sua lunga chioma di capelli.

L'attrice ha anche spiegato il motivo della sua decisone, che per il momento avrà durata un anno : "Il mio obbiettivo? Pagare tutti i debiti, rendere la casa sicura, coprire la carta da parati. Dedicare tempo a qualcosa in cui non ho mai investito prima: l'amor proprio. Mi piace strappare il manuale della brava attrice".

La carriera di Jessie Cave e il ruolo in Harry Potter

Jessie Cave ha debuttato al cinema nel 2008 e si è fatta conoscere dal pubblico per il ruolo di Lavanda Brown nella saga di Harry Potter, in particolare nei capitoli Il principe Mezzosangue, I doni della morte- Parte1 e Parte 2. Emma Watson, interprete di Hermione Grenger, l'ha descritta come "molto dolce e perfetta" per quel ruolo. Tra le sue apparizioni si ricordano anche quella in Inkheart – La leggenda di cuore d'inchiostro e Black Mirror nel 2017.