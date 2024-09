video suggerito

Ian McKellen sostiene il principe Harry: “Nella famiglia reale è come se vivessero in prigione” Ian McKellen ha dichiarato di essere dalla parte del principe Harry in un’intervista lasciata al The Times, sottolineando come i membri della Royal Family vivano come in gabbia. Inoltre ha anche raccontato un aneddoto relativo alla Regina Elisabetta II che ha destato non poco scalpore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

È uno degli attori più famosi del Regno Unito, nonché protagonista di uno dei personaggi più amati del cinema, si tratta di Ian McKellen. L'attore 85enne, che ha prestato il suo volto a Gandalf nel Signore degli Anelli, reduce da un incidente piuttosto grave, ha rilasciato una lunga intervista al Times in cui ha esternato alcune dichiarazioni in merito alla famiglia reale.

Ian McKellen prende le difese del principe Harry

L'attore, che è stato insignito del titolo di cavaliere, e quindi viene chiamato Sir Ian McKellen, non si è mai risparmiato nel parlare della Royal Family con franchezza e infatti ha dichiarato di essere "totalmente a favore di Harry", sebbene il duca di Sussex sia ormai in rapporti tesissimi con il padre Carlo e il fratello William. L'85enne ha quindi aggiunto: "Immaginate di essere nati nella famiglia reale. Sono stato un po' nella vita pubblica, ma queste persone è come fossero in prigione. Non possono fare nulla di normale" e ha aggiunto: "Riuscite a immaginare di dover essere gentili con tutti quelli con cui parlate?". Un'affermazione che, in qualche modo, sembra contraddire quello che parrebbe essere il sentire del popolo inglese nei confronti del secondogenito dell'attuale re, che ha voluto prendere le distanze dai suoi impegni reali, dedicandosi alla sua famiglia, lontano da Londra.

L'aneddoto sulla Regina Elisabetta

Ma non solo queste dichiarazioni hanno destato scalpore, anche altre relative al comportamento che avrebbe adottato la Regina Elisabetta nei suoi confronti. L'attore ha definito la sovrana estremamente maleducata, raccontando questo aneddoto. Durante una premiazione le si sarebbe avvicinata dicendo: "Certo che lei fa questo lavoro da un sacco di tempo!" e l'attore avrebbe detto "Beh, non tanto quanto voi" riferendosi alla sua nota longevità. La Regina, quindi, avrebbe replicato: "Ma esiste ancora la gente che va a teatro?". La domanda, secondo McKellen, era una provocazione tesa anche ad offenderlo:

È una cosa da gran maleducati, se stai presentando un premio a un attore per le sue doti attoriali. Il senso, in pratica, era: “A nessuno frega un ca**o di te, men che meno a me. E ora, tanti saluti!.