La vita privata di Maggie Smith: due matrimoni, due figli, la guarigione da un tumore al seno Maggie Smith, morta il 27 settembre all'età di 89 anni, aveva avuto due matrimoni e due figli, entrambi attori. Nel 2008 la lotta contro un tumore al seno dal quale era completamente guarita.

Maggie Smith, l'attrice di Downton Abbey e Harry Potter morta all'età di 89 anni, è stata sposata due volte e aveva avuto due figli. Ha avuto una carriera costellata di successi e una vita privata che ha cercato sempre di mantenere tale. Nel marzo 2008, Maggie Smith ha anche affrontato un tumore al seno, insistendo a girare le riprese di uno dei film di Harry Potter.

I due matrimoni e i due figli attori

La vita privata di Maggie Smith è altrettanto interessante quanto la sua brillante carriera. È stata sposata due volte. Il suo primo matrimonio risale al 1967, quando ha sposato l'attore Robert Stephens, una delle figure di spicco della scena teatrale e cinematografica dell'epoca. Dal loro matrimonio, durato circa otto anni, sono nati due figli: Chris Larkin e Toby Stephens. Entrambi hanno seguito le orme dei genitori, intraprendendo la carriera di attori e ottenendo successo in diversi ambiti dello spettacolo. Chris è noto soprattutto per i suoi ruoli in film come Master and Commander e Valkyrie, mentre Toby ha riscosso grande popolarità grazie alle sue interpretazioni in serie TV di successo come Black Sails e Jane Eyre.

Maggie Smith e i suoi due figli, gli attori Chris Larkin e Toby Stephens.

Il tumore al seno nel 2008

Mentre stava girando Harry Potter e il principe mezzosangue, nel marzo 2008 all'attrice venne diagnosticato un tumore al seno, ma lei insistette per continuare a girare le sue scene. In una intervista al Daily Mail, all'epoca aveva 75 anni, disse: "Quando scopri un cancro in tarda età, è una bella botta. Non è stato affatto facile". Ammise quindi di essersi sentita "spaventata" e "vulnerabile" in quel periodo, ma grazie alla sua forza e determinazione, riuscì a riprendersi completamente dopo due anni di cure​ diventando un esempio e lasciando sempre la sua testimonianza, partecipando a numerose campagne di sensibilizzazione.