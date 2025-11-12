Programmi tv
Grande Fratello 2025/2026

Donatella Mercoledisanto ha davvero afferrato Francesca, tirandole i capelli: il video svelato dal GF

Il Grande Fratello ha reso noto il video che conferma la versione di Francesca Carrara: Donatella Mercoledisanto l’ha davvero afferrata dai capelli con forza.
A cura di Stefania Rocco
Immagine
Grande Fratello 2025/2026

Lunedì 10 novembre, Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara sono state ospiti di Simona Ventura nello studio del Grande Fratello per discutere del loro rapporto e, in particolare, dei contrasti che le hanno viste protagoniste soprattutto negli ultimi giorni. La necessità di un faccia a faccia era emersa dopo che, qualche ora prima, Francesca aveva accusato la coinquilina di essere spesso aggressiva e di averle tirato con forza i capelli durante un gioco che la donna non aveva gradito.

A distanza di poche ore da quell’episodio, è stato lo stesso GF a rendere pubblico il video che mostra quanto accaduto realmente in quel frangente.

Il filmato del Grande Fratello conferma la versione di Francesca Carrara

Il video diffuso dal Grande Fratello dimostra che Francesca non aveva raccontato il falso. Trasmesso nel corso dell’ultimo daytime del reality, mostra Donatella afferrare i capelli di Francesca in due diverse occasioni. È proprio quel gesto ad aver spinto la donna a puntare il dito contro la compagna di gioco, contestandole reazioni eccessive e a tratti aggressive. Tale aggressività l'avrebbe spinta a fare un passo indietro e a raffreddarsi nei suoi confronti.

La versione di Donatella sul gesto nei confronti di Francesca

La versione fornita da Donatella, sia in diretta lo scorso lunedì sia successivamente in confessionale, è del tutto diversa da quella ricostruita da Francesca. La casalinga pugliese ha spiegato di aver reagito d’istinto, afferrando la Carrara per i capelli solo nel tentativo di liberarsi dallo scherzo che vedeva l'ex amica impegnata a puntarle in faccia il getto d’aria calda proveniente dall’asciugacapelli. Infastidita da quello che non riteneva un gioco consono a due donne della loro età, Mercoledisanto avrebbe reagito d’impulso, provando ad allontanare in malo modo la coinquilina.

