Francesca e Donatella convocate in studio al GF: perché dovranno lasciare la Casa durante la diretta di stasera

Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto sono state convocate nello studio del Grande Fratello e, nel corso della diretta di oggi, 10 novembre, dovranno abbandonare temporaneamente la Casa per raggiungere Simona Ventura. Fanpage.it ha appreso in anteprima i motivi della convocazione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una novità in arrivo per i concorrenti del Grande Fratello. Come anticipato da Federica Panicucci, le concorrenti Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto dovranno abbandonare temporaneamente la Casa durante la diretta di questa sera, 10 novembre, per raggiungere Simona Ventura in studio.

La conduttrice di Mattino5 ha spiegato di non poter rivelare i motivi della convocazione, ma Fanpage.it è in grado di svelarvi in anteprima cosa accadrà e perché la produzione ha deciso di chiamarle fuori.

Avranno un confronto nello studio del GF, ma non sono previste ammonizioni

Non si tratta di una “ammonizione” per nessuna delle due concorrenti. Francesca e Donatella raggiungeranno lo studio per un confronto acceso che avverrà di fronte alla conduttrice Simona Ventura, volto a chiarire le ragioni della loro reciproca antipatia, palesata soprattutto nel corso degli ultimi giorni.

La decisione di organizzare l’incontro sarebbe arrivata dopo le numerose liti che hanno animato la settimana, culminate in un episodio che ha attirato l’attenzione degli autori: Francesca ha accusato Donatella di averle tirato volontariamente i capelli con lo scopo di farle del male perché arrabbiata.

La lite tra Francesca e Donatella: “Mi hai presa per i capelli”

L’ultima discussione tra le due, scoppiata poche ore fa in cucina, è degenerata rapidamente. Francesca ha accusato Donatella di averla afferrata per i capelli con l’intento di farle male. La Mercoledisanto si è difesa sostenendo di non aver agito con cattiveria, ma di aver reagito d’impulso dopo uno scherzo che non ha gradito.

“Chiedevo il tuo aiuto e tu hai acceso il phon e me lo hai sparato in faccia. Io non scherzo così”, ha spiegato Donatella. Francesca, però, è rimasta ferma sulla sua posizione, convinta che l’altra l’abbia colpita per rabbia. Durante la diretta di questa sera, le due avranno modo di confrontarsi in studio e, per la prima volta, di entrare in contatto con il mondo esterno per saggiare – almeno parzialmente – la direzione delle simpatie degli spettatori.