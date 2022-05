Don Matteo 13 conquista il pubblico e trionfa agli ascolti tv di giovedì 5 maggio Don Matteo 13 conquista ancora gli italiani e vince gli ascolti tv di giovedì 5 maggio 2022 con oltre 6 milioni di spettatori: segue la partita Roma-Leicester che ha visto i giallorossi volare in finale.

Giovedì 5 maggio la gran parte degli italiani ha scelto ancora di trascorrere la serata con Raoul Bova nei panni di Don Massimo in Don Matteo 13. La serie televisiva, con la sesta puntata, ha conquistato il primo posto degli ascolti tv. Mentre gli appassionati di sport non si sono persi la Conference League che ha visto la Roma volare in finale. Ieri sera all'Olimpico è andata in scena Roma-Leicester ed è stata seguita da oltre 1 milione e mezzo di telespettatori.

Don Matteo 13 vince gli ascolti tv

Il canale più seguito dagli italiani nella serata di giovedì 5 maggio è Rai Uno che ha trasmesso la sesta puntata di Don Matteo 13, con Raoul Bova nei panni di Don Massimo, destinato a prendere il posto di Terence Hill. Gli ascolti della serata hanno registrato ben 6.282.000 telespettatori, con uno share del 31,54%. La prossima, la settima, andrà in onda il prossimo 17 maggio: si fermerà per una settimana per lasciare spazio all'Eurovision Song Contest 2022.

Su Tv8 il match Roma – Leicester, semifinale di Uefa Conference League, ha conquistato il secondo posto negli ascolti tv: è stato visto da 1.825.000 telespettatori, registrando uno share del 8,5%.

Ascolti tv giovedì 5 maggio

Ai primi due posti degli ascolti tv, Rai Uno e Tv 8, segue Canale 5 con il film Dieci giorni con la mamma, seguito da 1.554.000 telespettatori (share 7,94%) e Rete 4 con Dritto e Rovescio che ha registrato nel corso del programma 1.129.000 telespettatori (share 7,41%). Il film su Italia Uno, Jason Bourne, ha totalizzato 959 mila telespettatori con uno share di 4,89 %. Piazza Pulita su La7 è stato seguito da 823.000 italiani, registrando uno share del 5,46%,. Rai Due ha trasmesso A Napoli non piove mai, film visto da 657.000 telespettatori e registrato uno share del 3,16%. Su Nove Il film Apocalypto ha registrato 286.000 telespettatori, share 1,6%.