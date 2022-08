Dietrofront Rai, salta Sing Sing Sing: al suo posto un’altra stagione di Stasera tutto è possibile Stefano De Martino non sarà più al timone del nuovo “Sing Sing Sing”, ma ritornerà dal 26 settembre con una nuova edizione di “Stasera tutto è possibile”.

Doveva essere una delle grandi novità presentate ai palinsesti dell'intrattenimento Rai, invece tutto viene rimandato a data da destinarsi. Stefano De Martino non sarà più al timone del nuovo "Sing Sing Sing", ma ritornerà dal 26 settembre con una nuova edizione di "Stasera tutto è possibile", sempre su Rai2. La notizia, pubblicata da Sorrisi, è stata poi confermata da Giuseppe Candela su Twitter.

Cosa doveva essere Sing Sing Sing

"Sing Sing Sing" doveva essere uno show tutto nuovo per l'Italia, ispirato all'originale "That's my Jam!" di Jimmy Fallon. Un gioco musicale con due squadre di celebrity che si sfidano tra loro. Ci sono tantissimi video su Youtube ormai popolarissimi dei vari giochi che compongono questa sorta di "Furore" in chiave moderna: "Mixtape Medley Showdown", "Slay It, Don't Spray It" e "Wheel of Musical Impressions". Negli Usa hanno partecipato personaggi del calibro di Ariana Grande, Rita Ora e John Legend. A occuparsi della produzione italiana, sarebbe dovuta esserci Banijay.

Stefano De Martino torna con Step e con Bar Stella

La presenza di Stefano De Martino su Rai2 resta invariata. "Stasera tutto è possibile" coprirà l'arco di puntate già previste per "Sing Sing Sing" (che a questo punto, potrebbe andare in onda in primavera). A metà novembre torna una grande novità della stagione scorsa: la seconda edizione di Bar Stella che triplica: tre volte a settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedì.