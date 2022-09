Mina Settembre 2, su Rai Uno il promo della seconda stagione con Serena Rossi e Maurisa Laurito Mina Settembre 2 sta per arrivare su Rai Uno con nuovi episodi e nuovi personaggi: la rete televisiva ha diffuso il primo promo ufficiale della seconda stagione che vedrà la partecipazione di Maurisa Laurito, che interpreterà la Zia Rosa.

A cura di Gaia Martino

Nuove indagini, nuove avventure sentimentali, nuove persone da aiutare: Serena Rossi nei panni di Mina Settembre torna su Rai Uno. La seconda stagione della fiction ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni vede protagonista l'assistente sociale di Napoli che nei nuovi episodi dovrà vedersela con nuovi personaggi. Lo scorso luglio in un'intervista l'attrice regalò alcune anticipazioni rivelando che ci saranno due new entry, Marisa Laurito e Antonia Liskova. Ora è stato diffuso il promo della nuova stagione nel quale vengono mostrate le prime immagini ufficiali. Il trailer si conclude con "Prossimamente su Rai Uno". Non è infatti ancora stata diffusa la data esatta di partenza: la rete televisiva ha però deciso di affidare alla fiction nuovamente la serata della domenica.

Il promo di Mina Settembre 2

La Rai ha diffuso il trailer di Mina Settembre 2 nel quale in cui si vedono le prime immagini con Maurisa Laurito, l'attrice napoletana che veste i panni della zia Rosa. Nel cast ci sarà anche Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Christiane Filangieri, Davide Devenuto, Francesco Di Napoli e Marina Confalone. Proprio su quest'ultima Serena Rossi si disse felice di ritrovarla: "Sin dall'inizio è stata il mio punto di riferimento, una professionista come poche, instancabile fino all'ultimo ciak".

Le anticipazioni sulla trama

Tv Blog ha reso pubbliche le prime anticipazioni riguardo la trama della fiction con Serena Rossi. La prima stagione è terminata con la rivelazione sulla migliore amica Irene, scoperta essere l'amante di suo padre e Gianluca, figlio di Irene, suo fratello, e con la partenza di Olga, sua madre, lasciandola sola in un momento cruciale per lei, quello nel quale ha deciso di dare una seconda chance all'ex marito Claudio.

L'arrivo della zia Rosa, si legge, sconvolgerà nuovamente le carte in tavola, così come il ritorno di Domenico, il ginecologo interpretato da Giuseppe Zeno. Sul lato professionale, la protagonista terrà un corso di educazione sessuale con alcuni studenti mentre continuerà ad essere vicina alle persone che segue.