Cavalli di battaglia di Gigi Proietti stasera in TV su Rai 1: ospiti e puntate Torna in onda su Rai1 lo spettacolo che Gigi Proietti propose in prima serata nel 2017, raccogliendo i numeri e gli sketch più noti e amati della sua carriera. Appuntamento per venerdì 12 agosto.

A cura di Andrea Parrella

Venerdì 12 agosto torna su Rai1 "Cavalli di Battaglia", lo spettacolo televisivo che nel 2017 riportò in televisione Gigi Proietti con gli sketch e i numeri più noti e amati che ha proposto al pubblico nel corso della sua carriera. Lo spettacolo, come molti telespettatori ricorderanno, consiste in un "one man show" andato in scena al Teatro verdi di Montecatini Terme ed è una raccolta dei cavalli di battaglia, dal Cavaliere Bianco e il Cavaliere Nero a Pietro Ammicca, che hanno reso Gigi Proietti uno dei più grandi mattatori della storia dello spettacolo italiano. Insieme all'artista, scomparso nel 2020, grandi nomi del mondo del teatro, del cinema e dello spettacolo, oltre alla presenza della Compagnia Teatrale Cavalli di Battaglia, composta dalle figlie dell'attore Carlotta e Susanna Proietti, insieme a Marco Simeoli e Claudio Pallottini.

Gli ospiti di stasera allo spettacolo omaggio per Gigi Proietti

Tanti gli ospiti della prima puntata di Cavalli di Battaglia, che verrà riproposta da Rai1 venerdì 12 agosto, alle 21.25. Ci saranno Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Corrado Guzzanti, Claudia Gerini, Teo Teocoli, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli nonché il premio Oscar Nicola Piovani. Oltre alla già citata Compagnia Teatrale Cavalli di Battaglia, completano il cast l il corpo di ballo e l’orchestra diretta dal maestro Mario Vicari.

Le puntate dello show di Gigi Proietti su Rai 1

Cavalli di Battaglia è andato in onda su Rai1 nel 2017, un regalo per il pubblico di Rai1 che ha potuto rivedere Gigi Proietti in tutto il suo splendore artistico, 77 anni al tempo dello spettacolo. Il programma è ideato da Gigi Proietti e realizzato in collaborazione con la “Tre Tredici Trentatre Srl", scritto con Federico Andreotti, Matteo Catalano, Stefano Disegni, Stefano Sarcinelli, Loredana Scaramella. Quattro in tutto le puntate, con le tre successive che Rai1 ritrasmetterà, con ogni probabilità, nei venerdì delle prossime settimane, in attesa della ripartenza della regolare programmazione autunnale.