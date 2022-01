Delia Duran su Soleil Sorge: “Cercami su Wikipedia”, ma la sua voce non esiste Delia Duran ha invitato Soleil Sorge a cercare su Wikipedia per conoscere e capire lei chi è, ma purtroppo su Wikipedia la voce “Delia Duran” non esiste.

Nell'ennesima lite tra Soleil Sorge e Delia Duran nel corso della diretta del 21 gennaio 2022, spunta fuori se non altro un caso curioso. Delia Duran contrattacca la sua contendente intimandole di controllare "Wikipedia" alla sua voce per capire la carriera che ha e tutto quello che di buono ha fatto oltre al Grande Fratello Vip. E allora, sorpresa: sull'enciclopedia libera, di Delia Duran non c'è traccia. Nessuna voce. Delia Duran su Wikipedia non esiste. Che brutto scivolone per la moglie di Alex Belli: cercata su Wikipedia, il sistema ti suggerisce proprio la voce di Alex Belli.

Delia Duran su Wikipedia non c'è

Delia Duran ha invitato Soleil Sorge a cercare su Wikipedia per conoscere e capire lei chi è, ma purtroppo su Wikipedia la voce "Delia Duran" non esiste. A cercare su MediaWiki, a suo nome compaiono solo voci correlate: Grande Fratello Vip (sesta edizione), Alex Belli (ahinoi, per lei), Il bello delle donne…alcuni anni dopo e ancora Grande Fratello Vip. Fine della storia. Su Twitter, intanto, Delia Duran è schizzata ovviamente in cima ai trend. Tutti si sono ritrovati a cercare Delia Duran su Wikipedia, tutti hanno avuto la stessa divertita, tragica reazione. Ma come mai Delia Duran era convinta di avere una voce su Wikipedia?

La puntata del Grande Fratello Vip del 21 gennaio 2022 per il resto mette in campo la solita solfa. La telenovela che coinvolge Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran continua a occupare la maggior parte del tempo in scaletta. Uno stillicidio. Un continuo giocare al rialzo su qualcosa che non ha più niente da raccontare, eppure continua a essere raccontato, accettato passivamente da un pubblico che si è ormai cristallizzato sulle solite medie. Come finirà questa telenovela degna di Beautiful? Lo scopriremo solo nel mese di marzo, quando tutto finirà.