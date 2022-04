Dayane Mello si rifiuta di vedere Alex Belli a La Pupa e il Secchione, l’attore sbotta: “Sei falsa” Dayane Mello, conduttrice di Pupa Party, ieri sera non ha nascosto il suo disturbo nel vedere Alex Belli a La Pupa e il Secchione. L’attore non appena visto cosa è accaduto, ha risposto etichettandola come falsa e ipocrita.

A cura di Gaia Martino

La presenza di Alex Belli a La Pupa e il Secchione Show ha fatto storcere il naso a Dayane Mello, cara amica di Soleil Sorge con cui l'attore ha avuto una liason amorosa durante l'esperienza al Grande Fratello VIP. La modella brasiliana aveva già mostrato il suo astio durante il reality di Alfonso Signorini lanciando diverse frecciatine contro l'attore e ieri sera, di nuovo, non ha nascosto il suo disturbo nel vederlo in tv. Ha sostenuto inoltre che a lui piacerebbero anche gli uomini, nasconderebbe questa verità: "Dovrebbe dirlo" ha aggiunto. Poche ore dopo l'episodio in Pupa Party, Alex Belli ha replicato etichettando la sua ‘nemica' come falsa e ipocrita.

Dayane Mello contro Alex Belli

Nel corso della puntata di ieri sera de La Pupa e il Secchione Dayane Mello si è rifiutata di vedere l'ingresso in studio di Alex Belli. La conduttrice di Pupa Party insieme a Andrea Dianetti si è infastidita quando è arrivato il momento dell'entrata in scena del ‘pupo per una serata': "Non ce la faccio a vederlo, io vado via, mi rifiuto di vedere questo. Ha umiliato la mia amica l'ultima volta. Ma non avete ancora capito? Scioccante". La modella brasiliana ha inoltre confessato ai presenti in collegamento con lei di avere un ‘gossip'. Ha svelato di aver assistito a un episodio che proverebbe l'interesse dell'attore verso gli uomini.

Alex Belli ci gioca ma gli piacciono anche gli uomini. Le prove le ho negli occhi, 10 anni fa sono stata a casa sua. Non mi piacciono i suoi giochi, deve essere sicuro e sincero su ciò che gli piace. Non si gioca con la verità di ciò che si prova.

La replica di Alex Belli

Alex Belli ieri sera è venuto a conoscenza di quanto accaduto a Pupa Party durante il suo ingresso nello studio di Barbara D'Urso ed è subito intervenuto su Twitter per commentare a sua volta quanto detto da Dayane Mello. L'ha etichettata come falsa e ipocrita scrivendo: