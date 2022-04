Dayane Mello confessa di aver avuto un flirt con Kanye West: “La scop*ta più figa della mia vita” Dayane Mello ha raccontato durante Pupa Party di aver avuto un flirt con Kanye West durato poche notti, “Una delle esperienze più fighe della mia vita”.

A cura di Gaia Martino

La modella brasiliana, ex concorrente del Grande Fratello VIP, ha rivelato di aver avuto un flirt con uno dei rapper più famosi al mondo. Dayane Mello ha avuto una storia con Kanye West: il segreto è spuntato fuori ieri sera nel corso di Pupa Party, programma che anticipa e commenta La Pupa e il Secchione Show che conduce insieme ad Andrea Dianetti. La notizia ora sta facendo il giro del mondo su Twitter.

La confessione di Dayane Mello

Dayane Mello durante Pupa Party ieri sera ha raccontato alcuni aneddoti particolari riguardo la sua vita privata. Dopo aver ribadito di aver conosciuto Leonardo Di Caprio, ha svelato per la prima volta un segreto su lei e Kanye West. La modella brasiliana ha avuto una storia durata solo poche notti con il rapper e produttore discografico statunitense, ex marito di Kim Kardashian.

Lo dico adesso e non lo dirò mai più. È stata una delle esperienze più fighe della mia vita anche se è durata poche notti, 1/2/3 notti. Mi ha segnato. È stata una delle sco**te più fighe della mia vita.

Le sue parole hanno fatto in poche ore il giro del mondo e ieri, durante Pupa Party, Andrea Dianetti ha letto ad alta voce, in diretta, un tweet arrivato per loro: "Kim Kardashian che scopre della sco**ta tra Dayane e Kanye". Ma l'attore non ha fatto in tempo a finire di leggere la frase che è stato interrotto dalla sua collega: "Shhhhh, saltiamo questo". Dayane Mello dopo aver fatto la sua rivelazione ha reso l'argomento un tabù.

Il rapporto con Leonardo DiCaprio

Kanye West non è l'unica star mondiale con cui Dayane Mello ha avuto a che fare. Nella lista delle sue amicizie speciali c'è anche Leonardo DiCaprio con il quale fu paparazzata anni fa al mare. Da subito però la modella brasiliana ci tenne a precisare che tra loro c'era solo amicizia, a Live Non è la D'Urso confessò: