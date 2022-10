Dayane Mello: “Non andrò al GF Vip, non mi mischio con questo cast che ha fatto danni a tante persone” Dayane Mello ha chiarito di non avere alcuna intenzione di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. La modella ha spiegato le sue motivazioni.

Nelle ultime settimane, il nome di Dayane Mello è spesso comparso tra quelli di coloro che, secondo le indiscrezioni, sarebbero destinati a entrare nella casa del Grande Fratello Vip. La modella, tuttavia, è intervenuta sui social per chiarire perché ha preferito rinunciare alla possibilità di tornare nella casa.

Dayane Mello non tornerà nella casa del Grande Fratello Vip

Nel corso di una diretta su Instagram, Dayane Mello ha dichiarato di non avere intenzione di accettare la proposta di entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip. Dunque, almeno per questa edizione, non la rivedremo nel reality condotto da Alfonso Signorini:

Chiariamo questa roba qua ragazzi, non lo faccio, semplicemente per una cosa mia, perché ho provato un po' delle sensazioni nelle settimane scorse, magari avevo anche la richiesta di andare lì a fare il GF ma non voglio.

Perché Dayane Mello ha detto no al GF Vip

Dayane Mello ha spiegato di non apprezzare particolarmente il cast di questa edizione del reality. Ciò l'ha spinta a non accettare di tornare nella casa. La modella ha dichiarato: "Non voglio mischiarmi con questo cast, non voglio mischiarmi a queste persone perché hanno fatto veramente del danno a tante persone lì dentro ad oggi. Se non ci fossero queste persone dentro forse io… con della gente con un po' più di tatto… ". Dunque con un cast diverso, avrebbe valutato l'ipotesi di attraversare di nuovo la porta rossa. Quindi ha concluso: