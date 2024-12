Dario Maltese al posto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque: “Prova generale a Natale, poi si vedrà”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Myrta Merlino è ormai da due anni alla conduzione di Pomeriggio Cinque, il programma pomeridiano Mediaset, in cui si fondono informazione e intrattenimento, ma per le festività natalizie potrebbe essere sostituita da Dario Maltese. A riportarlo è il settimanale Oggi, secondo cui il mezzobusto del Tg5 sarebbe stato chiamato anche per testare la sua resa in trasmissione, pensando ad una sostituzione definitiva con la giornalista in futuro.

"Dario Maltese al pomeriggio e Myrta Merlino in prima serata"

Al momento si tratterebbe di un'indiscrezione riportata dal settimanale Oggi che, però, godrebbe di una certa probabilità, dal momento che il giornalista sembra sia tenuto in grande considerazione ai piani alti Mediaset, soprattutto da Pier Silvio Berlusconi. Maltese sarebbe pronto per fare il salto e, quindi, passare alla conduzione di un programma tutto suo che, stando a quanto si legge sulla testata, "andrà in onda, quotidianamente, sulla rete ammiraglia del gruppo, Canale 5". L'ipotesi più papabile, quindi, potrebbe essere quella della fascia pomeridiana, dal momento che a Myrta Merlino potrebbe essere affidato uno spazio in prima serata nella prossima stagione tv; d'altro canto la giornalista è in procinto di ridiscutere il suo futuro nelle reti Mediaset, come ricordato anche il patron dell'emittente.

Dario Maltese già opinionista all'Isola dei Famosi

Non sarebbe la prima volta che Dario Maltese cambia collocazione. Nella scorsa stagione televisiva, infatti, è stato scelto come opinionista al fianco di Sonia Bruganelli, durante l'edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria. Un esperimento che, però, ha consentito al giornalista si farsi notare dal pubblico che, magari, lo conosceva solo nella veste di mezzobusto del telegiornale o di corrispondente da altri paesi europei, come la Francia. Si tratterebbe di una nuova occasione, come è accaduto d'altra parte al suo competitor su Rai1, Alberto Matano, che dal Tg è passato alla conduzione de La Vita in Diretta.