Daniele perde tutto ad Affari Tuoi e corre per lo studio con il cappello alpino: "Vincerò milioni" Partita avvincente quella di Daniele, alpino della Valle d'Aosta, ad Affari Tuoi. Stasera il pacchista, dopo tre cambi, ha vinto solo 5 euro, ma a lui è andato il biglietto della lotteria. Dopo la corsa per lo studio con il cappello alpino, si è augurato di vincere "i milioni alla lotteria".

A cura di Gaia Martino

Daniele, alpino della Valle d'Aosta, è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, venerdì 20 dicembre 2024. Accompagnato dalla figlia Giulia e dal suo portafortuna, un cappello degli alpini, ha raccontato del suo lavoro: "Ho un locale all'interno di una funivia, a 3mila metri. Ho il gatto delle nevi, lo piazzo fuori, musica, cocktail, festa". Nel corso della partita ha mescolato più volte le carte in tavolo, cambiando il suo pacco tre volte: è tornato a casa, però, con 5 euro e il biglietto della lotteria.

La partita di Daniele ad Affari Tuoi

Daniele ad Affari Tuoi, accompagnato dalla figlia Giulia, ha iniziato la sua partita eliminando diverse cifre rosse dal tabellone tra cui 300mila euro e 75mila euro. La prima chiamata del dottore, allora, si è conclusa con l'offerta da 29mila euro: "Rifiutiamo", le parole prima di tritare l'assegno.

Dopo aver eliminato 50mila euro e diverse cifre blu, il dottore ha proposto a Daniele il cambio, poi accettato. Il pacchista ha lasciato il 18 ed ha preso il numero 13. Il suo conteneva solo 20euro. Dopo aver eliminato 30mila euro e altri blu, il dottore ha offerto 35mila euro, ma Daniele ha scelto di proseguire la sua partita. Con il tiro a disposizione, però, ha eliminato dal tabellone 200mila euro. Allora il dottore gli ha proposto un nuovo cambio e Daniele ha deciso di accettare e scambiare il suo numero 13 con il 10. Stavolta, però, non lo ha aperto subito. Eliminata una cifra blu, il dottore gli ha offerto 20mila euro. "Sotto suggerimento di mia figlia, rifiutiamo", le parole prima di tritare il nuovo assegno.

Eliminati 0 euro, il dottore ha proposto ancora una volta il cambio. "Io ho giocato d'istinto, non ho badato ai numeri. Ora mi sento di rallentare con il cambio. Rifiuto, mi tengo questo", le parole di Daniele prima di eliminare dal tabellone 50euro. Il dottore, allora, gli ha offerto 1 tiro o 30mila euro.

Il finale di Daniele

"Mia mamma starà svenendo nel sofà, lei ha visto tutte le puntate, dal 2003. Ringrazio il dottore, rifiuto e vado avanti" ha dichiarato Daniele prima di tritare l'assegno. Stefano De Martino lo ha allora abbracciato e Daniele ha chiesto: "Posso metterla in mezzo che mi ha chiesto se poteva stringerti", riferendosi alla figlia. Giulia ha così abbracciato De Martino prima di suggerire il prossimo tiro. Eliminati 15mila euro, il tabellone è allora rimasto con 100mila euro, 20 mila euro e 5 euro. Il dottore gli ha proposto, allora, il cambio. "Accetto il cambio" ha dichiarato Daniele che ha deciso di riprendersi il suo pacco numero 13, rimescolando così le carte. Eliminati i 20mila euro, si è ritrovato in finale con 100mila euro e 5 euro. Il dottore gli ha allora offerto 29mila euro, ma Daniele ha deciso di rifiutare. "Spero di avere i 100mila, ma se ho pescato i 5euro, vorrei ballare con il cappello", le parole prima di rivelare l'esito della sua partita. Il suo pacco conteneva 5 euro: "Magari vinciamo i milioni alla lotteria", le parole dopo aver corso per tutto lo studio con il biglietto della lotteria.