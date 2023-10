Daniele Dal Moro racconta la furia al GF spagnolo: “Ero un demonio, ma non posso dire tutto” L’ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta in una diretta Twitch cosa è accaduto poche settimane fa in Spagna quando, impossibilitato a vedere la sua compagna nella casa, ha perso la pazienza.

A cura di Andrea Parrella

Daniele Dal Moro torna a sfogarsi su quello che è accaduto al Grande Hermano, la versione spagnola del Grande Fratello dove è stato ospite per una sola sera mentre nella casa si trovava la compagna Oriana Marzoli. Come molti ricorderanno, in quell'occasione Oriana era stata messa davanti a una proposta crudele: "12.000€ in cambio di tre minuti con Daniele. Sono 4.000€ al minuto. 12.000€ del montepremi comune che utilizzerai per riabbracciare il tuo fidanzato".

Cosa alla quale lei aveva dovuto dire di no e che aveva provocato una lite furiosa dello stesso Dal Moro, che torna a raccontare la vicenda in una diretta Twitch durante la messa in onda del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini: "Non mi era stato mai chiesto di partecipare al programma, ma studiavo lo spagnolo perché mi è sempre piaciuto. Che io l'abbia studiato mentre Oriana era lì è stata una casualità", spiega Dal Moro, che poi racconta le premesse per l'accaduto:

Mi hanno fatto fare 1800 km gratis, non ho chiesto nemmeno soldi, l'ho fatto per salutare Bebe, che ne aveva bisogno. Mi fanno fare 1800 km, me lo dicono il giorno prima per il giorno dopo, un albergo di m**da […] Dovevano informarsi meglio prima di chiamarmi lì dentro, se si fossero informati meglio, magari avrebbero evitato di farmi incazzare. Al Grande Fratello in Italia mi hanno prelevato come un latitante a metà settimana per paura che dessi fuoco a tutto.

Cosa è successo al Grande Hermano

Daniele Dal Moro quindi spiega l'antefatto, ovvero le circostanze in cui si trovava Oriana: "Di base tutti erano contro di lei e voi sapete come sono fatto io, se sento persone dire cose che non mi stanno bene io lo dico, anche se non mi capiscono. Ho chiesto quindi il traduttore, per far capire agli altri quello che dicevo. Me lo hanno concesso e abbiamo parlato insieme e gli ho chiesto di darmi una mano se ne avessi avuto necessità". Si arriva quindi al presunto momento in cui lui e Oriana si sarebbero dovuti incontrare:

Non c'è stato motivo, mi hanno tenuto un'ora e mezzo in macchina e poi mi chiudono dentro questa gabbia. Mettetevi nei miei panni, a me non interessa nulla, vado solo per lei, mi fai stare te ore in macchina, mi chiami e mi fai entrare nella casa, le domandi 12mila euro per farmi parlare tre minuti dalla sbarra.

La reazione furiosa di Daniele Dal Moro

Quindi Dal Moro, sfumata la possibilità di incontrare la compagna e persino di vederla, spiega di aver iniziato a dare di matto quando ha sentito Oriana gridare dall'interno della casa: "A un certo punto sento la mia ragazza che urla in maniera disperata e vi posso assicurare che è stato brutto. Mi aprono la porta della gabbia, mi aprono la porta dell'autista e mi fanno cenno di andare. Dopo 1800 km, per non vedere la mia ragazza che urla disperata dall'altra parte". Circostanze che gli hanno fatto perdere la pazienza:

Mi è partito l'embolo, mi sono tolto la giacca, sono rimasto in canotta e mi sono trasformato nel demonio. C'erano dieci della sicurezza che mi giravano intorno e nemmeno si azzardavano ad avvicinarsi. Ho dato un po' di calci, ho spaccato un paio di porte, ma a me non interessa nulla, io ho principi e valori, non mi tratti così e non tratti così la mia ragazza davanti a me. Ogni volta che mi dicevano avrebbero chiamato la polizia, buttavo giù una porta.

Infine la contestazione all'impostazione del programma: "È pur sempre un programma televisivo, puoi far star male le persone in quel modo lì per un programma? Se anche Oriana avesse problemi, rapporti tossici, perché girare il coltello nella piaga?". Ma stando a quanto afferma Dal Moro, quella raccontata sarebbe solo una parte della vicenda, il resto gli sarebbe sostanzialmente interdetto per ragioni legali: "Non avete idea di quanto vorrei raccontarvi tutto e giuro che un giorno farò una diretta e lo dirò".