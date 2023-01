Dana Saber insulta Giaele De Donà in arabo, la traduzione: “In nome di Allah, mi farà il malocchio” È pesante la frase pronunciata in arabo da Dana Saber nei confronti di Giaele De Donà nella Casa del Grande Fratello Vip: “Ha la fronte come un’autostrada e gli occhi brutti, mi farà il malocchio”.

A cura di Stefania Rocco

Per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È pesante la frase pronunciata da Dana Saber nei confronti di Giaele De Donà nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel video finito in rete, la concorrente marocchina parla in arabo, sicura di non essere capita dal resto dei coinquilini. Ma sui social chi ha intercettato quel momento è riuscito anche a tradurre il contenuto dell’affermazione della concorrente.

Che cosa ha detto Dana Saber in arabo

Dana, il cui atteggiamento sopra le righe ha già fatto discutere quasi tutti i concorrenti del reality, nelle ultime ore ha discusso anche con Giaele, amica di Oriana Marzoli con la quale Dana si è confrontato più volte, in un’occasione arrivando perfino a farle uno sgambetto. Dopo la discussione con Giaele, con apparente nonchalance, Dana ha detto in arabo: “In nome di Allah Dio clemente misericordioso, questa mi farà il malocchio, ha gli occhi brutti e ha una fronte come un'autostrada. È gelosa… è gelosa”. Frase che, ovviamente, Giaele non è riuscita a capire ma la cui traduzione potrebbe essere svelata nel corso della puntata di lunedì prossimo.

Dana Saber e le liti al GF Vip

Giaele non è l’unica concorrente del Grande Fratello ad avere fatto le spese della rabbia di Dana. A turno, la concorrente ha litigato con la stragrande maggioranza dei suoi coinquilini. I litigi più accesi, però, sono stati quelli con la venezuelana Oriana Marzoli che l’ha accusata di averla aggredita fisicamente. Le due donne si erano confrontate a causa dello spazio per abiti e scarpe all’interno dei rispettivi armadi. Dana. Credendo che Oriana avesse buttato a terra un paio delle sue scarpe, ha scagliato i vestiti della rivale sul pavimento. Ne è seguita una accesa discussione che ha coinvolto gran parte dei concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. In un’altra occasione, Dana aveva definito Putin il suo “uomo ideale”, una frase particolarmente spiadcevole considerato il contesto internazionale. Concorrente particolarmente agguerrita, Saber non è riuscito a conquistarsi l’affetto dei compagni di gioco. A trascorrere del tempo con lei sono solo Antonella Fiordalisi e Nikita Pelizon.