Cristiano Malgioglio scivola e cade durante il Serale: Giofrè e Michele Bravi corrono in suo aiuto Cristiano Malgioglio si è reso protagonista di un momento molto chiacchierato dai telespettatori su Twitter durante il Serale di Amici: il giudice mentre parlava è scivolato per terra dalla poltrona, “è colpa del velluto”. Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono corsi in suo aiuto per aiutarlo ad alzarsi.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Serale di Amici 22 ieri sera, sabato 2 aprile 2023, Cristiano Malgioglio è cascato per terra. Il giudice del talent show, affiancato da Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, è inciampato e si è ritrovato seduto per terra: "Sono scivolato con il velluto", le parole prima di essere aiutato dai suoi colleghi.

Il video della caduta di Cristiano Malgioglio

Prima che Michele Bravi e Giuseppe Giofrè si alzassero per aiutarlo, Cristiano Malgioglio, seduto per terra, ha raccontato a Maria de Filippi e al pubblico di essere scivolato dalla poltrona per via del velluto che aveva indosso: per questo motivo si è ritrovato sul pavimento dello studio del talent show. Per fortuna la caduta al giudice di Amici non ha riportato alcuna conseguenza: tutti ci hanno riso su, compresa la vittima. Il video:

Il commento di Malgioglio per Mattia Zenzola

Dopo essersi cimentato con lo yoga nella tradizionale sfida tra i giudici ad inizio puntata, Cristiano Malgioglio ha commentato la prima manche che ha visto Mattia Zenzola protagonista, facendo sorridere tutti. "Ho le vampate, sarà la primavera. Germogliano tutti e spero di germogliare anch'io", le parole del giudice che si è detto fan del ballerino. Crede che sia più bravo dei ballerini cubani nella sua materia: "Sei straordinario, sei più bravo dei ballerini cubani. Balli in modo incredibile. Voto Mattia, con queste vampate che ho".

L'eliminato del terzo Serale

Il terzo appuntamento del sabato sera con il talent show ha visto il quinto eliminato, Samu Segreto, finito al ballottaggio finale con Wax. Il giovane si è detto contento del percorso fatto: "Non è una cosa negativa uscire", le sue parole prima di esprimere un giudizio sulla sua avventura nel talent.