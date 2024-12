video suggerito

Cristiano Malgioglio: "La telefonata con Mina mi ha cambiato la vita, pensavo fosse uno scherzo" Ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi… a ruota libera su Rai1, Cristiano Malgioglio ha ricordato uno dei momenti di svolta della sua carriera: la telefonata di Mina e l'inizio di una collaborazione artistica al suo fianco.

Cristiano Malgioglio è stato ospite di Francesca Fialdini nella puntata di Da noi… a ruota libera in onda domenica 29 dicembre su Rai 1. Il celebre paroliere ha parlato del suo rapporto con Mina e della telefonata con lei che ha dato una svolta alla sua carriera: "Ero incredulo". Ha poi detto la sua sul prossimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti: "Ha fatto scelte straordinarie".

Cristiano Malgioglio: "Quando Mina mi chiamò pensai ad uno scherzo"

Cristiano Malgioglio ha raccontato a Francesca Fialdini la telefonata che gli ha cambiato la vita. "Quando Mina mi ha chiamato per incidere la mia prima canzone, ero incredulo" ha spiegato Malgioglio. Inizialmente non credeva fosse lei all'altro capo del telefono: "Pensavo fosse uno scherzo. Mi aveva detto che le canzoni che le avevo proposto non erano adatte a lei". La cantante decise di interpretare L'importante è finire, trasformando quel brano in un successo e dando una svolta decisiva alla carriera di Malgioglio. "Quando lo raccontai a mia madre non ci credette nemmeno lei" ha aggiunto ricordando quel momento. Per lui Mina è sempre stata una musa e un'ispirazione. "Con lei ogni parola acquista un significato nuovo, ogni emozione diventa universale" ha concluso.

Cristiano Malgioglio: "Carlo Conti ha fatto scelte straordinarie per questo Festival"

Cristiano Malgioglio si è complimentato con Carlo Conti per il lavoro che sta facendo in vista del prossimo Sanremo: "C'è di tutto in questo Festival, Carlo ha fatto scelte straordinarie". Ha poi lodato il talento di Angelina Mango: "L'avevo notata subito ad ‘Amici', aveva qualcosa che gli altri non avevano. Mi piaceva. Ha una timbrica vocale e una sensualità uniche. Le dissi che avrebbe potuto vincere Sanremo e andare all'Eurovision, e così è stato. Auguro a tutti i ragazzi in gara una fortuna immensa".